Кабачки могут накапливать нитраты: как выбрать безопасную икру в магазине

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как выбрать кабачковую икру в магазине

Если вы не хотите готовить домашнюю кабачковую икру, ее можно всегда купить в магазине. Но, для того, чтобы найти качественную икру, эксперты советуют проверять, изготовлена ли она по государственному стандарту (ДСТУ), так как в Украине многие производители пользуются так называемыми ТУ (технические условия), которые выдвигают более мягкий регламент технологии изготовления.

Кабачковая икра

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как в магазине выбрать качественную и главное – безопасную кабачковую икру, и как ее проверить в домашних условиях. 

Как выбрать кабачковую икру в магазине: 

Какая структура должна быть в качественной кабачковой икре
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1. Обратите внимание на состав

Обязательно обратите внимание на то, как были приготовлены кабачки, а именно – лучше выбирать ту икру, кабачки для которой не были жареными, а лучше вареными. Так как жареные овощи – это не полезный продукт. Также стоит смотреть на процент содержания кабачков в икре. Если он не указан, их там меньше половины. Еще обратите внимание, есть ли в составе мука, если есть, такую икру лучше не покупать. 

На что обратить внимание при выборе магазинной кабачковой икры

Обратите внимание, что в составе кабачковой икры должны быть: кабачки, лук, морковь, растительное масло, томатная паста, черный и ароматный перец, соль, петрушка и укроп. 

Из чего готовится безопасная кабачковая икра

2. Кабачки могут накапливать нитраты 

Кабачки несмотря на то, что являются очень полезными овощами, но при этом они имеют свойства накапливать нитраты, поэтому очень важно знать, в каких условиях выращивали овощи. Потому что из полезная кабачковая икра может легко стать ядовитой. Норма – в пределах 400 мг в килограмм.

Как выбрать качественную кабачковую икру

3. Обратите на герметичность банки и сроки хранения 

Банка должна открываться с хлопком. А после открытия емкости обязательно взгляните на цвет икры на крышке, если она черная, это значит, что был контакт с металлом, а это "говорит" от том, что был нарушен режим хранения.

Как проверить кабачковую икру в домашних условиях

1. Цвет 

Он должен быть не слишком ярким, чем ярче, тем больше в кабачковой икре томатной пасты.

Магазинная кабачковая икра

2. Структура

Она не должна быть жидкой и не должна растекаться, а также в ней не должно быть комочков. Структура должна быть однородной. 

3. На банке должны быть буквы ДСТУ, а не ТУ! 

Вкусная кабачковая икра

Также на OBOZREVATEL сообщалось, почему взрывается банка с кабачковой икрой. 

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