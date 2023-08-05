Если вы не хотите готовить домашнюю кабачковую икру, ее можно всегда купить в магазине. Но, для того, чтобы найти качественную икру, эксперты советуют проверять, изготовлена ли она по государственному стандарту (ДСТУ), так как в Украине многие производители пользуются так называемыми ТУ (технические условия), которые выдвигают более мягкий регламент технологии изготовления.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как в магазине выбрать качественную и главное – безопасную кабачковую икру, и как ее проверить в домашних условиях.

Как выбрать кабачковую икру в магазине:

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1. Обратите внимание на состав

Обязательно обратите внимание на то, как были приготовлены кабачки, а именно – лучше выбирать ту икру, кабачки для которой не были жареными, а лучше вареными. Так как жареные овощи – это не полезный продукт. Также стоит смотреть на процент содержания кабачков в икре. Если он не указан, их там меньше половины. Еще обратите внимание, есть ли в составе мука, если есть, такую икру лучше не покупать.

Обратите внимание, что в составе кабачковой икры должны быть: кабачки, лук, морковь, растительное масло, томатная паста, черный и ароматный перец, соль, петрушка и укроп.

2. Кабачки могут накапливать нитраты

Кабачки несмотря на то, что являются очень полезными овощами, но при этом они имеют свойства накапливать нитраты, поэтому очень важно знать, в каких условиях выращивали овощи. Потому что из полезная кабачковая икра может легко стать ядовитой. Норма – в пределах 400 мг в килограмм.

3. Обратите на герметичность банки и сроки хранения

Банка должна открываться с хлопком. А после открытия емкости обязательно взгляните на цвет икры на крышке, если она черная, это значит, что был контакт с металлом, а это "говорит" от том, что был нарушен режим хранения.

Как проверить кабачковую икру в домашних условиях

1. Цвет

Он должен быть не слишком ярким, чем ярче, тем больше в кабачковой икре томатной пасты.

2. Структура

Она не должна быть жидкой и не должна растекаться, а также в ней не должно быть комочков. Структура должна быть однородной.

3. На банке должны быть буквы ДСТУ, а не ТУ!

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