Для того, чтобы законсервировать кабачки, не нужно придумывать разнообразные многокомпонентные маринады. Чтобы овощи были хрустящими, сочными и не размягчились в банке – достаточно добавить правильное количество уксуса и сахара. Также, особую пикантность закуске придаст кетчуп чили.

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Идея приготовления пряных консервированных кабачков с кетчупом чили опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instgaram.

Ингредиенты на 5 литровых банок:

кетчуп чили – 6-8 ст.л.

соль каменна – 2 ст.л.

сахар – 1 стакан

уксус – 1 стакан

вода – 7 стаканов

перец черный – по 5-6 шт.

чеснок – по 3 зубчика

укроп – по желанию

кабачки – 3 кг

Способ приготовления:

1. В стерилизованные банки выложить кабачки, чеснок, перец горошком и укроп.

2. Отдельно приготовить маринад: когда закипит вода с сахаром и солью, добавить уксус и кетчуп.

3. Залить маринадом кабачки.

4. Поставить стерилизовать на 15 минут (время считать от закипания воды в кастрюле).

5. Банки закатать, перевернуть.

6. Укутать до полного охлаждения.

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