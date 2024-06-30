Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад
Для того, чтобы законсервировать кабачки, не нужно придумывать разнообразные многокомпонентные маринады. Чтобы овощи были хрустящими, сочными и не размягчились в банке – достаточно добавить правильное количество уксуса и сахара. Также, особую пикантность закуске придаст кетчуп чили.
Идея приготовления пряных консервированных кабачков с кетчупом чили опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instgaram.
Ингредиенты на 5 литровых банок:
- кетчуп чили – 6-8 ст.л.
- соль каменна – 2 ст.л.
- сахар – 1 стакан
- уксус – 1 стакан
- вода – 7 стаканов
- перец черный – по 5-6 шт.
- чеснок – по 3 зубчика
- укроп – по желанию
- кабачки – 3 кг
Способ приготовления:
1. В стерилизованные банки выложить кабачки, чеснок, перец горошком и укроп.
2. Отдельно приготовить маринад: когда закипит вода с сахаром и солью, добавить уксус и кетчуп.
3. Залить маринадом кабачки.
4. Поставить стерилизовать на 15 минут (время считать от закипания воды в кастрюле).
5. Банки закатать, перевернуть.
6. Укутать до полного охлаждения.
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