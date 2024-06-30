Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
90
Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад

Для того, чтобы законсервировать кабачки, не нужно придумывать разнообразные многокомпонентные маринады. Чтобы овощи были хрустящими, сочными и не размягчились в банке – достаточно добавить правильное количество уксуса и сахара. Также, особую пикантность закуске придаст кетчуп чили.

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Идея приготовления пряных консервированных кабачков с кетчупом чили опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instgaram.

Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад

Ингредиенты на 5 литровых банок:

  • кетчуп чили – 6-8 ст.л.
  • соль каменна – 2 ст.л.
  • сахар – 1 стакан
  • уксус – 1 стакан
  • вода – 7 стаканов
  • перец черный – по 5-6 шт.
  • чеснок – по 3 зубчика
  • укроп – по желанию
  • кабачки – 3 кг

Способ приготовления:

Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад

1. В стерилизованные банки выложить кабачки, чеснок, перец горошком и укроп.

Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад

2. Отдельно приготовить маринад: когда закипит вода с сахаром и солью, добавить уксус и кетчуп.

3. Залить маринадом кабачки.

Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад

4. Поставить стерилизовать на 15 минут (время считать от закипания воды в кастрюле).

Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад

5. Банки закатать, перевернуть.

6. Укутать до полного охлаждения.

Кабачки на зиму с кетчупом чили: сколько уксуса нужно добавлять в маринад

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