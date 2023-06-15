Кабачки с фаршем и соусом для ужина: делимся рецептом вкусного и легкого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт кабачков

Кабачки являются очень бюджетными, вкусными и простыми в приготовлении овощами. Их можно запекать, жарить, делать из них оладьи и пироги. А также можно пожарить в кляре, сделать рагу и супы. 

Чем нафаршировать кабачки

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных кабачков с фаршем и пикантным соусом.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • фарш – 230 г
  • лук – 1 шт.

Соус:

  • сметана – 150 г
  • укроп
  • соль
  • чеснок
  • твердый сыр

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками. Вырежьте серединки.

Свежие кабачки

2. Переложите их в блендер, добавьте лук, перебейте до однородности. После добавьте фарш, соль, перемешайте.

Начинка для блюда

3. Соус: смешайте сметану, тертый сыр, чеснок, измельчений укроп и перемешайте.

Соус для блюда

4. Выложите кабачки на противень, в середину выложите начинку, сверху соус и запекайте 25-30 минут при 180-200 С.

Готовое блюдо

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