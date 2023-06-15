Кабачки с фаршем и соусом для ужина: делимся рецептом вкусного и легкого блюда
Кабачки являются очень бюджетными, вкусными и простыми в приготовлении овощами. Их можно запекать, жарить, делать из них оладьи и пироги. А также можно пожарить в кляре, сделать рагу и супы.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных кабачков с фаршем и пикантным соусом.
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Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- фарш – 230 г
- лук – 1 шт.
Соус:
- сметана – 150 г
- укроп
- соль
- чеснок
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кружочками. Вырежьте серединки.
2. Переложите их в блендер, добавьте лук, перебейте до однородности. После добавьте фарш, соль, перемешайте.
3. Соус: смешайте сметану, тертый сыр, чеснок, измельчений укроп и перемешайте.
4. Выложите кабачки на противень, в середину выложите начинку, сверху соус и запекайте 25-30 минут при 180-200 С.
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