Кабачки являются очень бюджетными, вкусными и простыми в приготовлении овощами. Их можно запекать, жарить, делать из них оладьи и пироги. А также можно пожарить в кляре, сделать рагу и супы.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных кабачков с фаршем и пикантным соусом.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

фарш – 230 г

лук – 1 шт.

Соус:

сметана – 150 г

укроп

соль

чеснок

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками. Вырежьте серединки.

2. Переложите их в блендер, добавьте лук, перебейте до однородности. После добавьте фарш, соль, перемешайте.

3. Соус: смешайте сметану, тертый сыр, чеснок, измельчений укроп и перемешайте.

4. Выложите кабачки на противень, в середину выложите начинку, сверху соус и запекайте 25-30 минут при 180-200 С.

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