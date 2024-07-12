Кабачки с кетчупом – это один из самых любимых вариантов консервации многих людей. Овощи получаются очень пикантными и хрустящими. Они идеально пропитываются пряным маринадом и не размякают в банке. Главное – соблюдать правильные пропорции.

Видео дня

Идея приготовления пикантных кабачков с кетчупом на зиму опубликована на странице фудблогера Виталины с никомvitala_foodblog в Instagram. Вкусно есть с картофелем, любой кашей и мясом.

Ингредиенты:

острые специи – 2 ст.л.

вода – 8 стаканов

уксус 9% – 1 стакан

соль с горкой – 2 ст.л.

сахар – 1 стакан

кетчуп чили – 6-8 ст.л.

Способ приготовления:

1. Банки с крышками хорошо промыть и высушить.

2. Кабачки порезать толщиной 1 см.

3. Наполнить банки вверх овощами.

4. Для маринада смешать все ингредиенты.

5. Прокипятить 5 минут.

6. Горячим маринадом залить кабачки.

7. Накрыть крышками.

8. Стерилизовать 10-15 минут.

9. Закатать крышками, охладить и убрать в холодное место.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: