Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

Кабачки с кетчупом – это один из самых любимых вариантов консервации многих людей. Овощи получаются очень пикантными и хрустящими. Они идеально пропитываются пряным маринадом и не размякают в банке. Главное – соблюдать правильные пропорции.

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Идея приготовления пикантных кабачков с кетчупом на зиму опубликована на странице фудблогера Виталины с никомvitala_foodblog в Instagram. Вкусно есть с картофелем, любой кашей и мясом.

Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

Ингредиенты:

  • острые специи – 2 ст.л.
  • вода – 8 стаканов
  • уксус 9% – 1 стакан
  • соль с горкой – 2 ст.л.
  • сахар – 1 стакан
  • кетчуп чили – 6-8 ст.л.

Способ приготовления:

Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

1. Банки с крышками хорошо промыть и высушить.

2. Кабачки порезать толщиной 1 см.

3. Наполнить банки вверх овощами.

Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

4. Для маринада смешать все ингредиенты.

Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

5. Прокипятить 5 минут.

Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

6. Горячим маринадом залить кабачки.

7. Накрыть крышками.

Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

8. Стерилизовать 10-15 минут.

9. Закатать крышками, охладить и убрать в холодное место.

Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад

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