Кабачки с кетчупом на зиму: как правильно приготовить вкусный маринад
Кабачки с кетчупом – это один из самых любимых вариантов консервации многих людей. Овощи получаются очень пикантными и хрустящими. Они идеально пропитываются пряным маринадом и не размякают в банке. Главное – соблюдать правильные пропорции.
Идея приготовления пикантных кабачков с кетчупом на зиму опубликована на странице фудблогера Виталины с никомvitala_foodblog в Instagram. Вкусно есть с картофелем, любой кашей и мясом.
Ингредиенты:
- острые специи – 2 ст.л.
- вода – 8 стаканов
- уксус 9% – 1 стакан
- соль с горкой – 2 ст.л.
- сахар – 1 стакан
- кетчуп чили – 6-8 ст.л.
Способ приготовления:
1. Банки с крышками хорошо промыть и высушить.
2. Кабачки порезать толщиной 1 см.
3. Наполнить банки вверх овощами.
4. Для маринада смешать все ингредиенты.
5. Прокипятить 5 минут.
6. Горячим маринадом залить кабачки.
7. Накрыть крышками.
8. Стерилизовать 10-15 минут.
9. Закатать крышками, охладить и убрать в холодное место.
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