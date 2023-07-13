Кабачки с сардиной и томатной пастой на зиму: делимся оригинальным рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Рецепт закуски из кабачков на зиму

Кабачки сочетаются со всеми овощами, специями, томатной пастой и даже рыбными консервами. Еще из них получаются отличные летние блюда – супы, пироги, запеканки, пицца и зимние закуски в виде икры и маринованных блюд.

Как вкусно приготовить закуску из кабачков на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного кабачкового салата на зиму с сардинами, томатной пастой и с овощами.

Кабачковый салат на зиму
Видео дня

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2,5 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Лук – 1 кг
  • Растительное масло – 250 мл
  • Консервированная сардина в масле – 4-5 банок (по 250 г)
  • Томатная паста – 400-500 г
  • Сахар – 200 г
  • Соль – 2,5 ст. л.
  • Уксус 9% – 100 мл

Способ приготовления:

1. Из кабачков удалите семена и нарежьте кубиками.

Кабачки для салата

2. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Лук очистите, нарежьте небольшими кубиками.

Зажарка из моркови и лука

3. Кабачки, лук и морковь обжарьте на сковороде до мягкости овощей. После переложите все в сотейник, добавьте томатную пасту, соль, сахар и сардину, перемешайте и готовьте на огне 30 минут, помешивая. Влейте в массу уксус, перемешайте и готовьте еще 10 минут.

Кабачки в соусе с сардиной

4. Готовую смесь разложите в стерильные банки и законсервируйте.

Приготовление блюда

5. Банки поставьте вверх дном и накройте плотным полотенцем. Оставьте до полного остывания.

Готовая кабачковая закуска с сардиной

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро и правильно приготовить вкусные кабачки, как шашлыки на зиму, которые будут по вкусу напоминать мясо.

Сейчас мы готовим

Все рецепты