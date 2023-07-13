Кабачки сочетаются со всеми овощами, специями, томатной пастой и даже рыбными консервами. Еще из них получаются отличные летние блюда – супы, пироги, запеканки, пицца и зимние закуски в виде икры и маринованных блюд.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного кабачкового салата на зиму с сардинами, томатной пастой и с овощами.

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Ингредиенты:

Кабачки – 2,5 кг

Морковь – 1 кг

Лук – 1 кг

Растительное масло – 250 мл

Консервированная сардина в масле – 4-5 банок (по 250 г)

Томатная паста – 400-500 г

Сахар – 200 г

Соль – 2,5 ст. л.

Уксус 9% – 100 мл

Способ приготовления:

1. Из кабачков удалите семена и нарежьте кубиками.

2. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Лук очистите, нарежьте небольшими кубиками.

3. Кабачки, лук и морковь обжарьте на сковороде до мягкости овощей. После переложите все в сотейник, добавьте томатную пасту, соль, сахар и сардину, перемешайте и готовьте на огне 30 минут, помешивая. Влейте в массу уксус, перемешайте и готовьте еще 10 минут.

4. Готовую смесь разложите в стерильные банки и законсервируйте.

5. Банки поставьте вверх дном и накройте плотным полотенцем. Оставьте до полного остывания.

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