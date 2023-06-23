Консервация из кабачков – одна из самых популярных и вкусных. К примеру, кабачковая икра, которую можно есть самостоятельно и в качестве дополнения к основным блюдам, а также как намазку на хлеб. Традиционно икру готовят с майонезом, но очень легко обойтись без него, заменив ингредиент другими специями.

Фудблогер Зоряна Ивченко (zoryana_ivchenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковой икры на зиму без майонеза.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг

морковь – 200 г

лук репчатый – 200 г

корень петрушки – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

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томат поста – 2 ст. л.

кетчуп – 2 ст. л.

масло растительное без запаха – 4 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

лавровый лист – 2 шт

душистый перец – 4 шт

черный перец горошком – 6 шт

соль

перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить овощи: лук порезать крупными кубиками, корень петрушки и морковь натереть на большой терке, порезать кабачки средними кубиками.

2. В глубоком сотейнике или мультиварке нагреть масло. Положить сначала лук, посыпать его сахаром и пассеровать до прозрачности на среднем огне.

3. Далее добавить морковь и петрушку, а также положить зубчик чеснока. Пассировать до мягкости и золотистого цвета.

4. К овощам добавить кабачки, специи, томатную пасту и кетчуп. Посолить, перемешать и тушить под крышкой, помешивая 30 минут. Кабачки должны стать полностью мягкими.

5. На этом этапе нужно достать лавровый лист и измельчить икру погружным блендером. Если нужно, добавить перец.

6. Получившуюся икру переложить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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