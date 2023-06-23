Кабачковая икра без майонеза: получается вкуснее, чем в магазине
Консервация из кабачков – одна из самых популярных и вкусных. К примеру, кабачковая икра, которую можно есть самостоятельно и в качестве дополнения к основным блюдам, а также как намазку на хлеб. Традиционно икру готовят с майонезом, но очень легко обойтись без него, заменив ингредиент другими специями.
Фудблогер Зоряна Ивченко (zoryana_ivchenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковой икры на зиму без майонеза.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг
- морковь – 200 г
- лук репчатый – 200 г
- корень петрушки – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- томат поста – 2 ст. л.
- кетчуп – 2 ст. л.
- масло растительное без запаха – 4 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- лавровый лист – 2 шт
- душистый перец – 4 шт
- черный перец горошком – 6 шт
- соль
- перец черный молотый
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить овощи: лук порезать крупными кубиками, корень петрушки и морковь натереть на большой терке, порезать кабачки средними кубиками.
2. В глубоком сотейнике или мультиварке нагреть масло. Положить сначала лук, посыпать его сахаром и пассеровать до прозрачности на среднем огне.
3. Далее добавить морковь и петрушку, а также положить зубчик чеснока. Пассировать до мягкости и золотистого цвета.
4. К овощам добавить кабачки, специи, томатную пасту и кетчуп. Посолить, перемешать и тушить под крышкой, помешивая 30 минут. Кабачки должны стать полностью мягкими.
5. На этом этапе нужно достать лавровый лист и измельчить икру погружным блендером. Если нужно, добавить перец.
6. Получившуюся икру переложить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!
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