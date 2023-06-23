Кабачковая икра без майонеза: получается вкуснее, чем в магазине

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Кабачковая икра без майонеза: получается вкуснее, чем в магазине

Консервация из кабачков – одна из самых популярных и вкусных. К примеру, кабачковая икра, которую можно есть самостоятельно и в качестве дополнения к основным блюдам, а также как намазку на хлеб. Традиционно икру готовят с майонезом, но очень легко обойтись без него, заменив ингредиент другими специями.

Фудблогер Зоряна Ивченко (zoryana_ivchenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковой икры на зиму без майонеза.

Рецепт кабачковой икры без майонеза

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 кг
  • морковь – 200 г
  • лук репчатый – 200 г
  • корень петрушки – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
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  • томат поста – 2 ст. л.
  • кетчуп – 2 ст. л.
  • масло растительное без запаха – 4 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • лавровый лист – 2 шт
  • душистый перец – 4 шт
  • черный перец горошком – 6 шт
  • соль
  • перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить овощи: лук порезать крупными кубиками, корень петрушки и морковь натереть на большой терке, порезать кабачки средними кубиками.

Кабачки для приготовления икры

2. В глубоком сотейнике или мультиварке нагреть масло. Положить сначала лук, посыпать его сахаром и пассеровать до прозрачности на среднем огне.

3. Далее добавить морковь и петрушку, а также положить зубчик чеснока. Пассировать до мягкости и золотистого цвета.

Кабачковая икра, как в магазине

4. К овощам добавить кабачки, специи, томатную пасту и кетчуп. Посолить, перемешать и тушить под крышкой, помешивая 30 минут. Кабачки должны стать полностью мягкими.

5. На этом этапе нужно достать лавровый лист и измельчить икру погружным блендером. Если нужно, добавить перец.

Домашняя икра из кабачков на зиму

6. Получившуюся икру переложить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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