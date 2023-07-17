Кабачковая икра является очень вкусной и простой в приготовлении закуской. Для того, чтобы она была удачной, нужно обязательно придерживаться пропорций. Если вы хотите, чтобы она была более острой, добавьте чеснок или перец чили, томатная паста также придаст яркий вкус.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусной кабачковой икры с морковью и луком и специями.

Видео дня

Ингредиенты:

кабачки – 2,5 кг

лук – 400 г

морковь – 1 шт.

масло растительное – 100 мл

Специи:

1 вариант:

соль – 3 ч. л.

сахар – 80 г

томатная паста – 250 г

чеснок – 3 зуб.

Специи:

2 вариант:

черный перец – 1 ст. л.

майонез – 3 ст. л.

уксус – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Лук измельчите, натрите мелко морковь и обжарьте на масле.

2. Кабачки натрите на мелкой терке, посолите, перемешайте и оставить на 20 минут, после отожмите от сока и добавьте кабачки в протушенный лук с морковью. Добавьте специи и специи с первого варианта. Хорошо перемешайте и протушите на маленьком огне под крышкой 45 минут, постоянно помешивая.

3. После добавьте специи со 2-го варианта, перемешайте и протушите еще 15 минут, разложите по банкам и законсервируйте.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно и правильно приготовить кабачковую икру по ГОСТу без уксуса и стерилизации.