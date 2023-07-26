Икру из кабачков можно готовить с разными овощами, кетчупом, чесноком, томатной пастой, а также с майонезом. Для того, чтобы икра была удачной, нужно соблюдать пропорции при приготовлении.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковой икры с майонезом и томатной пастой, которая готовится 3 часа.

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Ингредиенты:

Кабачки (без кожуры и семян) – 3 шт.

Лук – 500 г

Майонез – 250 г

Томатная паста – 250 г

Растительное масло – 150 мл

Сахар – 100 г

Соль – 18 г

Перец черный молотый – 2,5 г

Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, порежьте так, чтобы удобно было пропускать через мясорубку. Лук порежьте на 2 или 4 части. Чеснок почистите. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.

2. Переложите смесь в кастрюлю, желательно с толстым дном. Добавьте томатную пасту и майонез, перемешайте.

3. Варите около 1 часа, пока смесь не станет густой. После добавьте сахар, соль и перец и варите еще 2 часа.

4. Переложите в стерильные банки и законсервируйте.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную кабачковую икру по-грузински с сельдереем, острым перцем и томатной пастой на зиму.