Кабачковая икра с майонезом, без уксуса и стерилизации: рецепт вкусной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вкусной кабачковой икры с майонезом

Икру из кабачков можно готовить с разными овощами, кетчупом, чесноком, томатной пастой, а также с майонезом. Для того, чтобы икра была удачной, нужно соблюдать пропорции при приготовлении. 

Домашняя икра 

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковой икры с майонезом и томатной пастой, которая готовится 3 часа. 

Как правильно приготовить кабачковую икру с майонезом 
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Ингредиенты:

  • Кабачки (без кожуры и семян) – 3 шт. 
  • Лук – 500 г
  • Майонез – 250 г
  • Томатная паста – 250 г
  • Растительное масло – 150 мл
  • Сахар – 100 г
  • Соль – 18 г
  • Перец черный молотый – 2,5 г
  • Лавровый лист – 1 шт. 

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, порежьте так, чтобы удобно было пропускать через мясорубку. Лук порежьте на 2 или 4 части. Чеснок почистите. Все ингредиенты пропустите через мясорубку. 

Кабачки для приготовления икры

2. Переложите смесь в кастрюлю, желательно с толстым дном. Добавьте томатную пасту и майонез, перемешайте.

Майонез для приготовления икры

3. Варите около 1 часа, пока смесь не станет густой. После добавьте сахар, соль и перец и варите еще 2 часа. 

Сколько варить икру с майонезом

4. Переложите в стерильные банки и законсервируйте. 

Кабачковая икра без уксуса и стерилизации

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную кабачковую икру по-грузински с сельдереем, острым перцем и томатной пастой на зиму. 

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