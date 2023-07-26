Кабачковая икра с майонезом, без уксуса и стерилизации: рецепт вкусной закуски на зиму
Икру из кабачков можно готовить с разными овощами, кетчупом, чесноком, томатной пастой, а также с майонезом. Для того, чтобы икра была удачной, нужно соблюдать пропорции при приготовлении.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной кабачковой икры с майонезом и томатной пастой, которая готовится 3 часа.
Ингредиенты:
- Кабачки (без кожуры и семян) – 3 шт.
- Лук – 500 г
- Майонез – 250 г
- Томатная паста – 250 г
- Растительное масло – 150 мл
- Сахар – 100 г
- Соль – 18 г
- Перец черный молотый – 2,5 г
- Лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, порежьте так, чтобы удобно было пропускать через мясорубку. Лук порежьте на 2 или 4 части. Чеснок почистите. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.
2. Переложите смесь в кастрюлю, желательно с толстым дном. Добавьте томатную пасту и майонез, перемешайте.
3. Варите около 1 часа, пока смесь не станет густой. После добавьте сахар, соль и перец и варите еще 2 часа.
4. Переложите в стерильные банки и законсервируйте.
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