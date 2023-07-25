Кабачковая пицца без теста за 15 минут: делимся самым простым рецептом легкого и удачного блюда
Пиццу можно готовить из любого теста, а также из лаваша и вовсе заменит его овощами. Идеальным вариантом будет полезный кабачок. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной и быстрой в приготовлении пиццы из кабачков.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- мука – 150 г
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 6 г
- соль – щепотка
- сухие травы – щепотка
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на крупной терке и отожмите лишнюю влагу. Добавьте яйцо, соль, травы и тщательно перемешайте. После добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.
2. Форму или противень застелите пергаментом и щедро смажьте маслом, выложите ложкой половину теста и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 200 духовке 15-20 минут.
3. После достаньте пиццу, смажьте томатным соусом, выложите любую начинку, сверху присыпьте сыром и снова выпекайте в духовке 15 минут.
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