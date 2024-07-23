Кабачковая запеканка – это блюдо, которое заставит вас наконец-то полюбить этот овощ. Она готовится из того, что растет у каждого на огороде, и на рынке стоит совсем не дорого. Поэтому это не только вкусное, но и бюджетное блюдо.

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Как приготовить кабачковую запеканку, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Оказывается, что ничего сложного в его приготовлении нет.

Ингредиенты

Кабачок – 1 шт

Картофель – 2 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 2 шт

Яйца – 3 шт

Мука – 3 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл

Твердый сыр – 200 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Кабачок, картофель и морковь натираем на крупной терке и выжимаем лишнюю жидкость.

2. Соединяем в глубоком сосуде вместе с измельченным луком.

3. Добавляем яйца, муку, соль и натертый творог.

4. Добавляем разрыхлитель и масло. Хорошо перемешиваем.

5. Форму смазываем маслом и выкладываем тесто.

6. Отправляем запеканку в разогретую до 200 градусов на 45-55мин.

7. По желанию, сверху посыпаем творогом.

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