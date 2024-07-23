Кабачковая запеканка из того, что есть на огороде: вкусная альтернатива блинам
Кабачковая запеканка – это блюдо, которое заставит вас наконец-то полюбить этот овощ. Она готовится из того, что растет у каждого на огороде, и на рынке стоит совсем не дорого. Поэтому это не только вкусное, но и бюджетное блюдо.
Как приготовить кабачковую запеканку, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Оказывается, что ничего сложного в его приготовлении нет.
Ингредиенты
- Кабачок – 1 шт
- Картофель – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 2 шт
- Яйца – 3 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло растительное – 50 мл
- Твердый сыр – 200 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Кабачок, картофель и морковь натираем на крупной терке и выжимаем лишнюю жидкость.
2. Соединяем в глубоком сосуде вместе с измельченным луком.
3. Добавляем яйца, муку, соль и натертый творог.
4. Добавляем разрыхлитель и масло. Хорошо перемешиваем.
5. Форму смазываем маслом и выкладываем тесто.
6. Отправляем запеканку в разогретую до 200 градусов на 45-55мин.
7. По желанию, сверху посыпаем творогом.
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