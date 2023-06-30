Овощные запеканки – идеальное полезное летнее блюдо, которое можно есть на обед и ужин. Для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить куриное филе, сыр или рыбу.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом кабачковой запеканки с сыром и зеленью, которая будет отличным блюдом для ужина.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

молоко – 50 мл

сыр Фета или брынза – 150 г

мука – 100 г

орегано – 1 ч. л.

укроп и зеленый лук

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупную терку.

2. Добавьте яйца, молоко, раскрошенный руками сыр, нарезанную зелень, немного соли, перец, орегано. Все тщательно перемешайте. Всыпьте муку и перемешайте еще раз.

3. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто и выпекайте 40 минут при 180 С.

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