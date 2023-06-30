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Кабачковая запеканка с сыром и зеленью для ужина: готовится очень быстро
Овощные запеканки – идеальное полезное летнее блюдо, которое можно есть на обед и ужин. Для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить куриное филе, сыр или рыбу.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом кабачковой запеканки с сыром и зеленью, которая будет отличным блюдом для ужина.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 50 мл
- сыр Фета или брынза – 150 г
- мука – 100 г
- орегано – 1 ч. л.
- укроп и зеленый лук
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на крупную терку.
2. Добавьте яйца, молоко, раскрошенный руками сыр, нарезанную зелень, немного соли, перец, орегано. Все тщательно перемешайте. Всыпьте муку и перемешайте еще раз.
3. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто и выпекайте 40 минут при 180 С.
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