Кабачковая запеканка с сыром и зеленью для ужина: готовится очень быстро

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт запеканки

Овощные запеканки – идеальное полезное летнее блюдо, которое можно есть на обед и ужин. Для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить куриное филе, сыр или рыбу. 

Кабачковая запеканка

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом кабачковой запеканки с сыром и зеленью, которая будет отличным блюдом для ужина. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 50 мл
  • сыр Фета или брынза – 150 г
  • мука – 100 г
  • орегано – 1 ч. л.
  • укроп и зеленый лук 

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупную терку.

Кабачки для блюда

2. Добавьте яйца, молоко, раскрошенный руками сыр, нарезанную зелень, немного соли, перец, орегано. Все тщательно перемешайте. Всыпьте муку и перемешайте еще раз.

Готовое тесто

3. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто и выпекайте 40 минут при 180 С. 

Готовая запеканка

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