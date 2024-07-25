Пока длится сезон кабачков, следует успеть приготовить как можно больше блюд из этого овоща. Это могут разнообразные запеканки, зажарки и соусы. Также очень популярна разнообразная консервация из кабачков.

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Фудблогер Владимир Ярославский в своем Instagram представил рецепт приготовления вкуснейшей и очень необычной консервации из этого овоща. Он рассказал, как приготовить варенье из кабачков. Это блюдо точно понравится и удивит всех, кто его хоть раз попробует.

Ингредиенты

Кабачок чистый – 800 гр

Ананасовый сок – 750 мл

Сахар – 350 гр

Куркума – мелочь

Кардомон

Корица

Гвоздика

Способ приготовления

1. В кабачку снять кожицу и удалить серединку с семенами, нарезать все достаточно мелким кубиком.

2. В сотейнике смешиваем кабачок, сахар, ананасовый сок, сок лимона по желанию, 3-5 зерен кардамона и куркума.

3. Доводим до кипения и варим на среднем огне несколько часов, пока кабачок не станет прозрачным, а сироп загустеет.

4. Разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем крышками

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