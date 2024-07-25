Кабачковое варенье с ананасом: если уже некуда девать этот овощ
Пока длится сезон кабачков, следует успеть приготовить как можно больше блюд из этого овоща. Это могут разнообразные запеканки, зажарки и соусы. Также очень популярна разнообразная консервация из кабачков.
Фудблогер Владимир Ярославский в своем Instagram представил рецепт приготовления вкуснейшей и очень необычной консервации из этого овоща. Он рассказал, как приготовить варенье из кабачков. Это блюдо точно понравится и удивит всех, кто его хоть раз попробует.
Ингредиенты
- Кабачок чистый – 800 гр
- Ананасовый сок – 750 мл
- Сахар – 350 гр
- Куркума – мелочь
- Кардомон
- Корица
- Гвоздика
Способ приготовления
1. В кабачку снять кожицу и удалить серединку с семенами, нарезать все достаточно мелким кубиком.
2. В сотейнике смешиваем кабачок, сахар, ананасовый сок, сок лимона по желанию, 3-5 зерен кардамона и куркума.
3. Доводим до кипения и варим на среднем огне несколько часов, пока кабачок не станет прозрачным, а сироп загустеет.
4. Разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем крышками
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