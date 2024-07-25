Кабачковое варенье с ананасом: если уже некуда девать этот овощ

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Кабачковое варенье с ананасом: если уже некуда девать этот овощ

Пока длится сезон кабачков, следует успеть приготовить как можно больше блюд из этого овоща. Это могут разнообразные запеканки, зажарки и соусы. Также очень популярна разнообразная консервация из кабачков.

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Фудблогер Владимир Ярославский в своем Instagram представил рецепт приготовления вкуснейшей и очень необычной консервации из этого овоща. Он рассказал, как приготовить варенье из кабачков. Это блюдо точно понравится и удивит всех, кто его хоть раз попробует.

Кабачковое варенье с ананасом: если уже некуда девать этот овощ

Ингредиенты

  • Кабачок чистый – 800 гр
  • Ананасовый сок – 750 мл
  • Сахар – 350 гр
  • Куркума – мелочь
  • Кардомон
  • Корица
  • Гвоздика

Способ приготовления

1. В кабачку снять кожицу и удалить серединку с семенами, нарезать все достаточно мелким кубиком.

Кабачковое варенье с ананасом: если уже некуда девать этот овощ

2. В сотейнике смешиваем кабачок, сахар, ананасовый сок, сок лимона по желанию, 3-5 зерен кардамона и куркума.

Кабачковое варенье с ананасом: если уже некуда девать этот овощ

3. Доводим до кипения и варим на среднем огне несколько часов, пока кабачок не станет прозрачным, а сироп загустеет.

Кабачковое варенье с ананасом: если уже некуда девать этот овощ

4. Разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем крышками

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