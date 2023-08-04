Кабачковые бургеры с беконом и сыром для ужина за 15 минут: готовятся в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Кабачки – овощи, которые можно запекать, жарить, делать из них супы, закуски, салаты. Еще из них получаются вкусные и легкие беляши, котлеты, аа также икру и намазки. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом кабачковых бургеров, с ветчиной, сыром и специями. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. 
  • яйца – 3 шт. 
  • сыр твердый – 50-70 г
  • ветчина – 100 г
  • мука, панировочные сухари 
  • паприка 
  • соль
  • масло для жарки 

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками по 5 мм толщиной. Ветчину и сыр тонко нарежьте.

Кабачки для блюда

2. Нижний кружочек посолите, выложите ветчину и сыр, накройте вторым кружочком.

Ветчина и сыр для блюда

3. Обваляйте в муке, затем обмокните в яичной смеси с паприкой, и снова обваляйте в  панировочных сухарях. Выложите на пергамент.

Кабачки в кляре

4. Сверху сбрызните бургеры маслом.

Приготовление кабачков

5. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

Готовые кабачки с ветчиной и сыром

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