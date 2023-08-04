Кабачки – овощи, которые можно запекать, жарить, делать из них супы, закуски, салаты. Еще из них получаются вкусные и легкие беляши, котлеты, аа также икру и намазки.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом кабачковых бургеров, с ветчиной, сыром и специями.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 50-70 г

ветчина – 100 г

мука, панировочные сухари

паприка

соль

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками по 5 мм толщиной. Ветчину и сыр тонко нарежьте.

2. Нижний кружочек посолите, выложите ветчину и сыр, накройте вторым кружочком.

3. Обваляйте в муке, затем обмокните в яичной смеси с паприкой, и снова обваляйте в панировочных сухарях. Выложите на пергамент.

4. Сверху сбрызните бургеры маслом.

5. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

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