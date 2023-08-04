Кабачковые бургеры с беконом и сыром для ужина за 15 минут: готовятся в духовке
Кабачки – овощи, которые можно запекать, жарить, делать из них супы, закуски, салаты. Еще из них получаются вкусные и легкие беляши, котлеты, аа также икру и намазки.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом кабачковых бургеров, с ветчиной, сыром и специями.
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Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 50-70 г
- ветчина – 100 г
- мука, панировочные сухари
- паприка
- соль
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками по 5 мм толщиной. Ветчину и сыр тонко нарежьте.
2. Нижний кружочек посолите, выложите ветчину и сыр, накройте вторым кружочком.
3. Обваляйте в муке, затем обмокните в яичной смеси с паприкой, и снова обваляйте в панировочных сухарях. Выложите на пергамент.
4. Сверху сбрызните бургеры маслом.
5. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
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