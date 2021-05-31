Кабачковые чебуреки за 2 минуты: необычный рецепт

Слыша слово "чебурек", все сразу же представляют – сильно зажаренное тесто в литрах масла, которое точно "ударит" по состоянию здоровья. Но можно пойти и другим путем – приготовить полезные, овощные чебуреки, которые точно не навредят.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт диетических, абсолютно безопасных кабачковых чебуреков, которые готовятся около 2 минут.

Как вкусно приготовить чебуреки из кабачка

Ингредиенты:

кабачок – 500г

яйцо – 1 шт.

пшеничная мука – 100г

индейка, филе – 130г

твердый сыр – 80 г

растительное масло – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте хорошо кабачок, натрите на крупной терке, посолите и отставьте на 5 минут. После этого хорошо его отожмите, чтобы отдал весь сок (но его не выливайте), добавьте яйцо, перец, соль, муку и хорошо размешайте. Тесто выложите на хорошо разогретую сковороду, наверх каждого блина положите начинку из филе и твердого сыра, а накройте также кабачковым тестом. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны.

Подавать можно с йогуртом или сметаной, а также – присыпать зеленью, будет очень вкусно и полезно.

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