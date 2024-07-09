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Кабачковые оладьи для ужина: самый простой рецепт вкусного блюда
Оладьи из кабачков можно готовить с сыром, фаршем и зеленью. Для того, чтобы оладьи держали форму, тертый кабачок нужно хорошо отжать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных кабачковых оладий с чесноком.
Ингредиенты:
- 1 кабачок (300-350 г)
- 1 яйцо
- соль
- черный перец
- сушеный/свежий чеснок
- 3-4 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на большие терки, в него добавляем яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем.
2. Всыпаем муку и замешиваем однородное тесто.
3. Жарим кабачки на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.
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