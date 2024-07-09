Оладьи из кабачков можно готовить с сыром, фаршем и зеленью. Для того, чтобы оладьи держали форму, тертый кабачок нужно хорошо отжать.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных кабачковых оладий с чесноком.

Ингредиенты:

1 кабачок (300-350 г)

1 яйцо

соль

черный перец

сушеный/свежий чеснок

3-4 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на большие терки, в него добавляем яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем.

2. Всыпаем муку и замешиваем однородное тесто.

3. Жарим кабачки на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: