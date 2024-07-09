Кабачковые оладьи для ужина: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Кабачковые оладьи для ужина: самый простой рецепт вкусного блюда

Оладьи из кабачков можно готовить с сыром, фаршем и зеленью. Для того, чтобы оладьи держали форму, тертый кабачок нужно хорошо отжать. 

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Домашние оладьи из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных кабачковых оладий с чесноком. 

Рецепт оладий

Ингредиенты: 

  • 1 кабачок (300-350 г)
  • 1 яйцо
  • соль
  • черный перец
  • сушеный/свежий чеснок
  • 3-4 ст.л. муки

Способ приготовления: 

1. Кабачок натираем на большие терки, в него добавляем яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем.

Основа для оладий

2. Всыпаем муку и замешиваем однородное тесто. 

Приготовление теста для оладий

3. Жарим кабачки на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые оладьи

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