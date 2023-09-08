Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса
Кабачковые оладьи – самое элементарное блюдо, которое можно для более сытного варианта готовить с тертым сыром, фаршем и другими овощами.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мягких, вкусных кабачковых оладий с твердым сыром.
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Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг
- яйца – 3 шт.
- мука – 6 ст. л.
- сыр твердый ("Гауда") – 200 г
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на грубой терке, посолите (около 1 ч.л.), перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы пустили сок. Натрите сыр.
2. Кабачки хорошо отожмите руками от излишней жидкости. Добавьте к ним яйца, специи, перемешайте до однородности. Добавьте муку, снова хорошо перемешайте и всыпьте тертый сыр, перемешайте.
3. Жарьте оладьи на разогретом масле на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Подавайте со сметаной!
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