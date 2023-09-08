Кабачковые оладьи – самое элементарное блюдо, которое можно для более сытного варианта готовить с тертым сыром, фаршем и другими овощами.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом мягких, вкусных кабачковых оладий с твердым сыром.

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Ингредиенты:

кабачки – 1 кг

яйца – 3 шт.

мука – 6 ст. л.

сыр твердый ("Гауда") – 200 г

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на грубой терке, посолите (около 1 ч.л.), перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы пустили сок. Натрите сыр.

2. Кабачки хорошо отожмите руками от излишней жидкости. Добавьте к ним яйца, специи, перемешайте до однородности. Добавьте муку, снова хорошо перемешайте и всыпьте тертый сыр, перемешайте.

3. Жарьте оладьи на разогретом масле на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Подавайте со сметаной!

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