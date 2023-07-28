Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, блинов, а также салатов. На зиму из них можно готовить вкусные закуски, соусы и просто консервировать кружочками со специями, чесноком и луком.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из кабачка, с сыром и кукурузой.

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Ингредиенты:

кабачки – 700 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

консервированная кукуруза – 150 г

мука – 3-4 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

соль, перец – по вкусу

зелень

растительное масло

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на большой терке и отожмите от лишней жидкости.

2. В сухую массу добавьте яйца, соль, перец, чеснок, перемешайте. Далее добавьте сыр, зелень и кукурузу без жидкости. Всыпьте просеянную муку и снова перемешайте.

3. Пожарьте оладьи до золотистости.

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