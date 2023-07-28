Кабачковые оладьи с кукурузой и твердым сыром за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт оладий

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, блинов, а также салатов. На зиму из них можно готовить вкусные закуски, соусы и просто консервировать кружочками со специями, чесноком и луком. 

Кабачки для приготовления оладий

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из кабачка, с сыром и кукурузой. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кабачки – 700 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • консервированная кукуруза – 150 г
  • мука – 3-4 ст. л.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • соль, перец –  по вкусу 
  • зелень
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на большой терке и отожмите от лишней жидкости. 

Основа для блюда

2. В сухую массу добавьте яйца, соль, перец, чеснок, перемешайте. Далее добавьте сыр, зелень и кукурузу без жидкости. Всыпьте просеянную муку и снова перемешайте. 

Приготовление основы для оладий

3. Пожарьте оладьи до золотистости.

Готовые оладьи

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