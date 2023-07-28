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Кабачковые оладьи с кукурузой и твердым сыром за 15 минут
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, блинов, а также салатов. На зиму из них можно готовить вкусные закуски, соусы и просто консервировать кружочками со специями, чесноком и луком.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из кабачка, с сыром и кукурузой.
Ингредиенты:
- кабачки – 700 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- консервированная кукуруза – 150 г
- мука – 3-4 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- зелень
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на большой терке и отожмите от лишней жидкости.
2. В сухую массу добавьте яйца, соль, перец, чеснок, перемешайте. Далее добавьте сыр, зелень и кукурузу без жидкости. Всыпьте просеянную муку и снова перемешайте.
3. Пожарьте оладьи до золотистости.
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