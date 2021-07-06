Кабачковые оладьи с сыром и ветчиной – идеальный вариант ужина

Если вы устали каждый день придумывать, что же приготовить на ужин, чтобы это было и сытно, вкусно и легко. Идеальным продуктом для этого могут стать – кабачки, из них можно приготовить множество вкуснейших блюд – рататуй, блины, рагу, пироги, шашлык, а также теплые салаты, пасту и легкие супы.
Редакция FoodOboz предлагает вам приготовить на ужин вкуснейшие кабачковые оладьи с сыром и ветчиной всего за 20 минут.
Ингредиенты:
Кабачок – 300 г
Перемолотая овсянка – 4 ст. л.
Чеснок – 2 зуб.
Ветчина из мяса куры или индейки – 70 г
Легкий сыр – 100 г
Яйца – 3 шт.
Растительное масло – 1-2 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте кабачки, можно очистить кожуру, если кабачок не молодой, н
атрите на крупной терке вместе с ветчиной и сыром.
Измельчите чеснок и добавьте туда же вместе с яйцом, тщательно перемешайте.
Измельчите в блендере овсянку до состояния муки, добавьте к кабачкам, посолите, поперчите.
Хорошо разогрейте сковороду, налейте немного масла, ложкой выкладывайте блины.
Жарьте около 2 минут с каждой стороны, чтобы сыр хорошо расплавился.
Подавать лучше всего горячими со свежими овощами и сметаной.
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