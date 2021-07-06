Кабачковые оладьи с сыром и ветчиной – идеальный вариант ужина

Если вы устали каждый день придумывать, что же приготовить на ужин, чтобы это было и сытно, вкусно и легко. Идеальным продуктом для этого могут стать – кабачки, из них можно приготовить множество вкуснейших блюд – рататуй, блины, рагу, пироги, шашлык, а также теплые салаты, пасту и легкие супы.

Редакция FoodOboz предлагает вам приготовить на ужин вкуснейшие кабачковые оладьи с сыром и ветчиной всего за 20 минут.

Ингредиенты для блинов

Ингредиенты:

Кабачок – 300 г

Перемолотая овсянка – 4 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Ветчина из мяса куры или индейки – 70 г

Легкий сыр – 100 г

Яйца – 3 шт.

Растительное масло – 1-2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте кабачки, можно очистить кожуру, если кабачок не молодой, н атрите на крупной терке вместе с ветчиной и сыром. ​​​​​​​Измельчите чеснок и добавьте туда же вместе с яйцом, тщательно перемешайте. Измельчите в блендере овсянку до состояния муки, добавьте к кабачкам, посолите, поперчите. Хорошо разогрейте сковороду, налейте немного масла, ложкой выкладывайте блины. ​​​​​​​Жарьте около 2 минут с каждой стороны, чтобы сыр хорошо расплавился. ​​​​​​​

Подавать лучше блюдо горячим

Подавать лучше всего горячими со свежими овощами и сметаной.

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