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Кабачковые оладьи с сыром и ветчиной – идеальный вариант ужина

1.9т
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Если вы устали каждый день придумывать, что же приготовить на ужин, чтобы это было и сытно, вкусно и легко. Идеальным продуктом для этого могут стать – кабачки, из них можно приготовить множество вкуснейших блюд – рататуй, блины, рагу, пироги, шашлык, а также теплые салаты, пасту и легкие супы.

Редакция FoodOboz предлагает вам приготовить на ужин вкуснейшие кабачковые оладьи с сыром и ветчиной всего за 20 минут.

Ингредиенты для блинов
Ингредиенты для блинов

Ингредиенты:

  • Кабачок – 300 г

  • Перемолотая овсянка – 4 ст. л.

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Ветчина из мяса куры или индейки – 70 г

  • Легкий сыр – 100 г

  • Яйца – 3 шт.

  • Растительное масло – 1-2 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки, можно очистить кожуру, если кабачок не молодой, н

    атрите на крупной терке вместе с ветчиной и сыром.

  2. ​​​​​​​Измельчите чеснок и добавьте туда же вместе с яйцом, тщательно перемешайте.

  3. Измельчите в блендере овсянку до состояния муки, добавьте к кабачкам, посолите, поперчите.

  4. Хорошо разогрейте сковороду, налейте немного масла, ложкой выкладывайте блины.

  5. ​​​​​​​Жарьте около 2 минут с каждой стороны, чтобы сыр хорошо расплавился. ​​​​​​​

Подавать лучше блюдо горячим
Подавать лучше блюдо горячим

Подавать лучше всего горячими со свежими овощами и сметаной.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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