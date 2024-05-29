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Кабачковые палочки в сырной панировке для перекуса: полезная альтернатива чипсам
Из кабачков можно приготовить полезное и вкусное рагу, а также икру, салаты, блины и оладьи. Еще из них можно сделать закуски в виде рулетов и палочек в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых палочек в сухарях и твердом сыре.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт. небольших
- сыр твердый – 130 г
- панировочные сухари – 100 г
- сметана – 230 г
- чеснок – 3 зуб.
- соль – 1/2 ч. л. без горки (по вкусу)
- перец – 1/2 ч. л. (по вкусу)
- хмели-суннели – 1 ч. л.
Для соуса:
- сметана – 100 г + майонез 50 г
- чеснок – 2 зубчика
- укроп (по вкусу)
- соль и перец (по вкусу)
Способ приготовления:
1️. Сыр натрите на мелкую терку и добавьте панировочные сухари и все перемешайте.
2️. К сметане добавьте соль, чеснок, перец, хмели-сунели и перемешайте.
3️. Кабачки нарежьте брусками. Каждый кусочек кабачка обваляйте в сметане со специями, а затем в сыре и сухарях.
4. Переложите на пергамент и запекайте в разогретой духовке до 180-200 градусов около 25 минут.
Подавайте со сметаной!
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