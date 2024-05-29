Кабачковые палочки в сырной панировке для перекуса: полезная альтернатива чипсам

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Из кабачков можно приготовить полезное и вкусное рагу, а также икру, салаты, блины и оладьи. Еще из них можно сделать закуски в виде рулетов и палочек в кляре. 

Вкусная закуска из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых палочек в сухарях и твердом сыре.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. небольших
  • сыр твердый – 130 г
  • панировочные сухари – 100 г
  • сметана – 230 г
  • чеснок – 3 зуб.
  • соль – 1/2 ч. л. без горки (по вкусу)
  • перец – 1/2 ч. л. (по вкусу)
  • хмели-суннели – 1 ч. л.

Для соуса:

  • сметана – 100 г + майонез 50 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • укроп (по вкусу)
  • соль и перец (по вкусу)

Способ приготовления:

1️. Сыр натрите на мелкую терку и добавьте панировочные сухари и все перемешайте.

Сырная панировка

2️. К сметане добавьте соль, чеснок, перец, хмели-сунели и перемешайте.

Соус из сметаны

3️. Кабачки нарежьте брусками. Каждый кусочек кабачка обваляйте в сметане со специями, а затем в сыре и сухарях.

Сырые кабачки

4. Переложите на пергамент и запекайте в разогретой духовке до 180-200 градусов около 25 минут.

Сколько готовить в духовке кабачки

Подавайте со сметаной!

Готовое блюдо

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