Кабачковые панкейки с мятой: интересный рецепт

Кабачки – совершенно летние овощи из которых можно приготовить множество блюд – начиная от рагу и блинов, заканчивая кабачковыми котлетами и пирогами. Самое интересное, что их можно есть и сырыми, сделав пасту или салат.

А сегодня редакция FoodOboz предлагает вам приготовить совершенно изумительное и неожиданное блюдо – кабачковые панкейке с мятой – пышные, воздушные блины по очень простому рецепту и необычайным вкусом.

Ингредиенты:

Ингредиенты для панкейков. Источник: pixabay.com

кабачки – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 1 стакан

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

кефир – 150 мл

растительное масло – 2 ст. л.

соль – щепотка

перец черный – на вкус

мята – веточка

Способ приготовления:

Как приготовить овощные панкейки. Источник: pixabay.com

Просейте муку дважды через сито. Натрите на большой терке кабачок, к нему добавьте кефир, яйца, муку, разрыхлитель, соль, перец и хорошо перемешайте. В конце влейте в тесто растительное масло, измельченную мяту и снова перемешайте. Сковороду нагрейте, выложите ложкой тесто, лучше блины жарить по одному, каждый по 2-3 минуты на маленьком огне, так они не слипнутся.

Подавать панкейки лучше горячими и со сметаной, так они будут еще вкуснее. Можно добавить свежие овощи.

Подавать панкейки лучше со сметаной. Источник: pixabay.com

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