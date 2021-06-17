Кабачковые панкейки с мятой: интересный рецепт

Кабачки – совершенно летние овощи из которых можно приготовить множество блюд – начиная от рагу и блинов, заканчивая кабачковыми котлетами и пирогами. Самое интересное, что их можно есть и сырыми, сделав пасту или салат.
А сегодня редакция FoodOboz предлагает вам приготовить совершенно изумительное и неожиданное блюдо – кабачковые панкейке с мятой – пышные, воздушные блины по очень простому рецепту и необычайным вкусом.
Ингредиенты:
кабачки – 1 шт.
яйца – 2 шт.
мука – 1 стакан
разрыхлитель – 0,5 ч. л.
кефир – 150 мл
растительное масло – 2 ст. л.
соль – щепотка
перец черный – на вкус
мята – веточка
Способ приготовления:
Просейте муку дважды через сито.
Натрите на большой терке кабачок, к нему добавьте кефир, яйца, муку, разрыхлитель, соль, перец и хорошо перемешайте.
В конце влейте в тесто растительное масло, измельченную мяту и снова перемешайте.
Сковороду нагрейте, выложите ложкой тесто, лучше блины жарить по одному, каждый по 2-3 минуты на маленьком огне, так они не слипнутся.
Подавать панкейки лучше горячими и со сметаной, так они будут еще вкуснее. Можно добавить свежие овощи.
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