Кабачковые пироги на скорую руку: 2 варианта вкусного угощения

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог из кабачка

Если вы хотите вкусно приготовить что-то необычное из кабачков, лучшим вариантом однозначно станут – пироги. Готовятся они очень быстро и просто, даже если вы никогда их не готовили.

Редакция FoodOboz делится 2 очень вкусными рецептами кабачковых пирогов с мясо и сметанной заливкой и ароматным сыром.

1. Кабачковый пирог со сметанной заливкой

Как выбрать кабачки

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 250 г

  • Кабачок – 1 шт.

  • Ветчина – 100 г

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  • Сыр твердый – 100 г

  • Сметана 20% – 300 г

  • Молоко – 100 г

  • Яйцо куриное – 1-2 шт.

  • Соль, перец –

    по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом – разморозьте тесто, выложите в форму для запеканки и немного присыпьте мукой. "Пройдитесь" вилкой по

    поверхности.

  2. Нарежьте ветчину и кабачок средним кубиком, посолите, поперчите и выложите на тесто.

  3. ​​​​​​​Заливка: сбейте яйца с молоком, добавьте сметану, тертый сыр, щепотку соли, тщательно перемешайте и залейте кабачок с ветчиной.

  4. ​​​​​​​Отправьте в духовку на 30-40 минут при 170-180 С.

Подавать пирог лучше отставшим, можно с зелень или овощным салатом.

2. Кабачковый пирог с фаршем

Воздушный кабачковый пирог

Ингредиенты:

  • Кабачок – 800 г

  • Фарш мясной – 200 г

  • Сыр твердый – 100 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Мука – 150-200 г

  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

  • Панировочные сухари – 2 ст. л.

  • Соль – 1 ч. л.

  • Травы любые – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и очистите кабачки от кожуры, если она жесткая.

  2. После – натрите их на крупной терке, добавьте просеянную муку, яйцо, соль, разрыхлитель, тщательно перемешайте.

  3. Натрите сыр на крупной терке и добавьте в тесто, перемешайте и выложите в присыпанную панировочными сухарями форму.

  4. В фарш добавьте измельченный лук, соль, перец, травы и все тщательно перемешайте. Мокрыми руками сформируйте мясные шарики и выложите их в тесто.

  5. Сверху присыпьте тертым сыром и отправьте на 30-45 минут в духовку при 180 С.

Есть блюдо лучше горячим с овощным салатом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ​​​​​​​воздушные оладьи из кабачков на завтрак так, чтобы они были пышными, вкусными и не "забитыми" мукой.

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