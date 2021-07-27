Кабачковые пироги на скорую руку: 2 варианта вкусного угощения
Если вы хотите вкусно приготовить что-то необычное из кабачков, лучшим вариантом однозначно станут – пироги. Готовятся они очень быстро и просто, даже если вы никогда их не готовили.
Редакция FoodOboz делится 2 очень вкусными рецептами кабачковых пирогов с мясо и сметанной заливкой и ароматным сыром.
1. Кабачковый пирог со сметанной заливкой
Ингредиенты:
Тесто слоеное – 250 г
Кабачок – 1 шт.
Ветчина – 100 г
Сыр твердый – 100 г
Сметана 20% – 300 г
Молоко – 100 г
Яйцо куриное – 1-2 шт.
Соль, перец –
по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом – разморозьте тесто, выложите в форму для запеканки и немного присыпьте мукой. "Пройдитесь" вилкой по
поверхности.
Нарежьте ветчину и кабачок средним кубиком, посолите, поперчите и выложите на тесто.
Заливка: сбейте яйца с молоком, добавьте сметану, тертый сыр, щепотку соли, тщательно перемешайте и залейте кабачок с ветчиной.
Отправьте в духовку на 30-40 минут при 170-180 С.
Подавать пирог лучше отставшим, можно с зелень или овощным салатом.
2. Кабачковый пирог с фаршем
Ингредиенты:
Кабачок – 800 г
Фарш мясной – 200 г
Сыр твердый – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Мука – 150-200 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Панировочные сухари – 2 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Травы любые – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и очистите кабачки от кожуры, если она жесткая.
После – натрите их на крупной терке, добавьте просеянную муку, яйцо, соль, разрыхлитель, тщательно перемешайте.
Натрите сыр на крупной терке и добавьте в тесто, перемешайте и выложите в присыпанную панировочными сухарями форму.
В фарш добавьте измельченный лук, соль, перец, травы и все тщательно перемешайте. Мокрыми руками сформируйте мясные шарики и выложите их в тесто.
Сверху присыпьте тертым сыром и отправьте на 30-45 минут в духовку при 180 С.
Есть блюдо лучше горячим с овощным салатом.
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