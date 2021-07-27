Кабачковые пироги на скорую руку: 2 варианта вкусного угощения

Если вы хотите вкусно приготовить что-то необычное из кабачков, лучшим вариантом однозначно станут – пироги. Готовятся они очень быстро и просто, даже если вы никогда их не готовили.

Редакция FoodOboz делится 2 очень вкусными рецептами кабачковых пирогов с мясо и сметанной заливкой и ароматным сыром.

1. Кабачковый пирог со сметанной заливкой

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 250 г

Кабачок – 1 шт.

Ветчина – 100 г

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Сыр твердый – 100 г

Сметана 20% – 300 г

Молоко – 100 г

Яйцо куриное – 1-2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом – разморозьте тесто, выложите в форму для запеканки и немного присыпьте мукой. "Пройдитесь" вилкой по поверхности. Нарежьте ветчину и кабачок средним кубиком, посолите, поперчите и выложите на тесто. ​​​​​​​Заливка: сбейте яйца с молоком, добавьте сметану, тертый сыр, щепотку соли, тщательно перемешайте и залейте кабачок с ветчиной. ​​​​​​​Отправьте в духовку на 30-40 минут при 170-180 С.

Подавать пирог лучше отставшим, можно с зелень или овощным салатом.

2. Кабачковый пирог с фаршем

Ингредиенты:

Кабачок – 800 г

Фарш мясной – 200 г

Сыр твердый – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 150-200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Панировочные сухари – 2 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Травы любые – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и очистите кабачки от кожуры, если она жесткая. После – натрите их на крупной терке, добавьте просеянную муку, яйцо, соль, разрыхлитель, тщательно перемешайте. Натрите сыр на крупной терке и добавьте в тесто, перемешайте и выложите в присыпанную панировочными сухарями форму. В фарш добавьте измельченный лук, соль, перец, травы и все тщательно перемешайте. Мокрыми руками сформируйте мясные шарики и выложите их в тесто. Сверху присыпьте тертым сыром и отправьте на 30-45 минут в духовку при 180 С.

Есть блюдо лучше горячим с овощным салатом.

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