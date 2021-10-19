Качо-э-пэпэ и Белый Негрони: простые рецепты пасты и коктейля, которые вас согреют

Smart Exotic Life
Smart Exotic Life
FoodOboz / Мнения
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Качо-э-пэпэ и Белый Негрони: простые рецепты пасты и коктейля, которые вас согреют

Все гениальное просто! Поэтому вот вам элементарный рецепт вкуснейшей пасты Качо-э-пепе, которую наша семья Носенко хочет принести в этот скучный мир Тальятелле с телячьими щечками.

Качо-э-пепе - традиционное римское блюдо уже давно готовят в ресторанах по всему миру, теперь приготовим его дома. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что ингредиентов в рецепте очень мало поэтому за качеством каждого из них нужно очень тщательно следить. Сыр – один из самых важных элементов, берем овечий, твердых сортов - Пекорино Романо. Пармезан, хоть он и коровий тоже подойдет, а лучше и то, и другое. Вместо традиционных Спагетти мы используем Орзо - менее известную, но потрясающе вкусную пасту. Ее еще называют Ризони. Подается Качо-э-пэпэ как гарнир или чаще как самостоятельное блюдо. Чудесный сырный аромат вместе с сильным вкусом и запахом черного перца это потрясающее сочетание! Еще этот рецепт незаменим в преддверии надвигающихся холодов.

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Ингредиенты на 2 порции (15 мин.)

- стакан Орзо (Спагетти, Букатини тоже подойдут)

- 100 грм. Пекорино Романо (пармезан)

- 15-20 горошин черного перца

- ст. ложка сливочного масла

Отварить Орзо в течение 7-8 минут до уровня готовности al dente с маленьким добавлением соли или без соли вообще, потому что сыр и так довольно соленый и его в рецепте много. В это время раздробить горошины перца, но не перетирать в порошок, обжарить их в сливочном масле около минуты. Добавить натертый сыр и пол стакана бульона, в котором варилась паста. Помешивать пока сыр не расплавится. На приготовление соуса понадобится минуты 2-3. Отправляем пасту в сырный соус. Подавать настоятельно рекомендую в теплой тарелке, так блюдо будет оставаться теплым, а сыр нежным и тянущимся дольше. Сверху присыпать небольшим количеством свежемолотого перца и сыра.

Теперь беремся за Белый Негрони. Это необычное прочтение классического коктейля Негрони. Рецепт коктейля очень молод, но уже всемирно известен. В 2001 году Уэйн Коллинз - британский бармен, посетил ежегодную выставку спиртного в Бордо. Тогда ему в голову пришла мысль заменить итальянские традиционные компоненты коктейля на французские. Так, в первоначальной версии белого Негрони появилсяz Plymouth Gin, Lillet Blanc и ликер из горечавки Suze. Сегодня пробуем еще один вариант белого Негрони.

Ингредиенты на 2 коктейля:

- 150 мл. джина (Botanist)

- 100 мл. (Lillet Blanc)

- 75 мл. сухого вермута (Dolin)

Смешать ингредиенты в стеклянном миксере, остудить со льдом подавать с 1-2 большими кубами льда или в бокале для мартини ап (безо льда). Украсить коркой лимона или грейпфрута.

Приятного аппетита!

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