Как без лишних усилий почистить картофель на оливье: простой лайфхак

Готовить картофель в мундире элементарно, а вот почистить его не так просто. Поэтому, когда нужно чистить такой овощ в большом количестве на оливье, дома довольно трудно найти желающих. Но существует достаточно элементарный способ, значительно упростивший процесс.

Полезный лайфхак быстрой очистки отварного картофеля в мундире опубликован на странице sidorchuk__olia в Instagram.

Технология очистки:

1. Сырой картофель хорошо промыть.

2. Проделать надрезы по всей горизонтали.

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3. Отварить овощи.

4. Оттянуть кожуру с обеих сторон.

Кроме оливье из такого картофеля можно приготовить очень интересный салат "Немецкий". Он идеально подойдет для праздничного стола или для сытного ужина.

Идея опубликована на странице cookingwithlove_18 в Instagram.

средние картофелины – 4-5 шт

кислый огурец – 1 шт

лук – 1 шт

охотничьи колбаски – 2 шт

чеснок – 1 зубчик

масло – 50 мл

соль перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в мундире.

2. Когда остынет, очистить и нарезать крупно.

3. Лук и огурец – кольцами.

4. Колбаски – большими кусочками.

5. В масло выдавить чеснок и заправить салат.

6. Добавить соль, перец по вкусу.

7. Перемешать.

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