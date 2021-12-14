Как без лишних усилий почистить картофель на оливье: простой лайфхак
Готовить картофель в мундире элементарно, а вот почистить его не так просто. Поэтому, когда нужно чистить такой овощ в большом количестве на оливье, дома довольно трудно найти желающих. Но существует достаточно элементарный способ, значительно упростивший процесс.
Полезный лайфхак быстрой очистки отварного картофеля в мундире опубликован на странице sidorchuk__olia в Instagram.
Технология очистки:
1. Сырой картофель хорошо промыть.
2. Проделать надрезы по всей горизонтали.
3. Отварить овощи.
4. Оттянуть кожуру с обеих сторон.
Кроме оливье из такого картофеля можно приготовить очень интересный салат "Немецкий". Он идеально подойдет для праздничного стола или для сытного ужина.
Идея опубликована на странице cookingwithlove_18 в Instagram.
средние картофелины – 4-5 шт
кислый огурец – 1 шт
лук – 1 шт
охотничьи колбаски – 2 шт
чеснок – 1 зубчик
масло – 50 мл
соль перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в мундире.
2. Когда остынет, очистить и нарезать крупно.
3. Лук и огурец – кольцами.
4. Колбаски – большими кусочками.
5. В масло выдавить чеснок и заправить салат.
6. Добавить соль, перец по вкусу.
7. Перемешать.
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