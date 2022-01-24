Как безопасно разморозить мясной фарш: топ-3 лучших способа

Хранить уже измельченное мясо в виде фарша в морозилке – это довольно удобно. Из такой заготовки можно быстро приготовить множество блюд. Но нужно помнить о том, что качество блюда и его вкус на прямую зависит от технологии размораживания.

Сырое мясо является источником размножения бактерий, если оно прошло неправильную обработку, а это может нанести большой вред организму. Поэтому следует разобраться, как безопасно подготовить продукт для употребления.

О 3 безопасных способах размораживания мясного фарша рассказало известное американское издание INSIDER.

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1. Размораживание в холодильнике

Такой способ самый безопасный. Это потому, что мясо находится вне температуры 40 – 140 градусов, которая является зоной опасности.

Правильная технология

1. Пакет с фаршем нужно положить в большую тарелку.

2. Поставить посуду на нижнюю полку холодильника.

3. Оставить минимум на 24 часа.

4. Если вы не использовали весь продукт сразу – остатки можно положить в морозилку.

2. В холодной воде

Этот метод подойдет, если у вас нет много времени.

Правильная технология

1. Убедиться, что фарш герметично закрыт.

2. Поставить пакет в раковину или в большую миску.

3. Залить холодной водой.

4. Сверху поставить груз – это обеспечит нужную температуру и равномерность размораживания.

5. Оставить на 20-30 минут. Если кристаллы льда еще остаются – подержать еще некоторое время.

6. Такое мясо нужно готовить сразу.

3. В микроволновке

Этот метод самый быстрый. Но поскольку мясо подвергается воздействию высоких температур, хранить его в холодильнике для дальнейшего приготовления может быть небезопасно. Поэтому такое мясо тоже нужно готовить сразу при температуре не менее 160 градусов.

Правильная технология

1. Снять всю упаковку.

2. Положить мясо на тарелку.

3. Можно использовать параметры размораживания микроволновки или установить ее на 50% мощности на две-три минуты.

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