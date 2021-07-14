Как безопасно замариновать красную рыбу летом: советы Лизы Глинской

Красная рыба – очень полезный продукт, которого нужно есть как можно больше. Она богата омегой-3, а также это отличный белок, который является основным строительным материалом для всех клеток и тканей. Готовится она очень просто – достаточно просто хорошо засолить ее или запечь на гриле – и вы получите отличный вариант ужина обеда и завтрака.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале полезными советами по безопасной засолке красной рыбы и потрясающе вкусным рецептом. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Обязательно подготовьте острый нож и пинцет.

Слабосоленая рыба с апельсином

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Ингредиенты:

красная рыба – 500 г

морская соль – 1 ч. л.

сахар – 1/2 ч. л.

апельсин – 1 шт.

водка – 20 мл

розовый или белый перец – щепотка

укроп – 1 пучок ​​​​​​​

Способ приготовления:

Первым делом отделите филе от кожи при помощи острого ножа, удалите пинцетом все кости. Отрежьте тонкий край рыбы, он больше подойдет для фарша. Помойте апельсин, натрите цедру, переложите ее в миску, добавьте соль, сахар, перец и тщательно перемешайте. Рыбу выложите в удобную для засолки посуду, натрите водкой, она сделает рыбу упругой, а сверху щедро намажьте цедрой и приправами с двух сторон. Апельсин порежьте тонкими пластинками. На стол застелите пищевую пленку, выложите апельсин так, чтобы получилась подушка под рыбу. На верх положите укроп, рыбу, укроп и сверху апельсин. Плотно заверните в пленку и отправьте на 12 часов в холодильник.

Готовую рыбу можно сразу же есть.

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