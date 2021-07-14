Как безопасно замариновать красную рыбу летом: советы Лизы Глинской
Красная рыба – очень полезный продукт, которого нужно есть как можно больше. Она богата омегой-3, а также это отличный белок, который является основным строительным материалом для всех клеток и тканей. Готовится она очень просто – достаточно просто хорошо засолить ее или запечь на гриле – и вы получите отличный вариант ужина обеда и завтрака.
Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале полезными советами по безопасной засолке красной рыбы и потрясающе вкусным рецептом. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Обязательно подготовьте острый нож и пинцет.
Слабосоленая рыба с апельсином
Ингредиенты:
красная рыба – 500 г
морская соль – 1 ч. л.
сахар – 1/2 ч. л.
апельсин – 1 шт.
водка – 20 мл
розовый или белый перец – щепотка
укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
Первым делом отделите филе от кожи при помощи острого ножа, удалите пинцетом все кости.
Отрежьте тонкий край рыбы, он больше подойдет для фарша.
Помойте апельсин, натрите цедру, переложите ее в миску, добавьте соль, сахар, перец и тщательно перемешайте.
Рыбу выложите в удобную для засолки посуду, натрите водкой, она сделает рыбу упругой, а сверху щедро намажьте цедрой и приправами с двух сторон.
Апельсин порежьте тонкими пластинками.
На стол застелите пищевую пленку, выложите апельсин так, чтобы получилась подушка под рыбу. На верх положите укроп, рыбу, укроп и сверху апельсин.
Плотно заверните в пленку и отправьте на 12 часов в холодильник.
Готовую рыбу можно сразу же есть.
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