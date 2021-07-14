Как безопасно замариновать красную рыбу летом: советы Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
586
Как правильно засолить красную рыбу

Красная рыба – очень полезный продукт, которого нужно есть как можно больше. Она богата омегой-3, а также это отличный белок, который является основным строительным материалом для всех клеток и тканей. Готовится она очень просто – достаточно просто хорошо засолить ее или запечь на гриле – и вы получите отличный вариант ужина обеда и завтрака.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале полезными советами по безопасной засолке красной рыбы и потрясающе вкусным рецептом. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Обязательно подготовьте острый нож и пинцет.

Слабосоленая рыба с апельсином

Как дома засолить красную рыбу
Видео дня

Ингредиенты:

  • красная рыба – 500 г

  • морская соль – 1 ч. л.

  • сахар – 1/2 ч. л.

  • апельсин – 1 шт.

  • водка – 20 мл

  • розовый или белый перец – щепотка

  • укроп – 1 пучок

    ​​​​​​​

Вкусная рыба

Способ приготовления:

  1. Первым делом отделите филе от кожи при помощи острого ножа, удалите пинцетом все кости.

  2. Отрежьте тонкий край рыбы, он больше подойдет для фарша.

  3. Помойте апельсин, натрите цедру, переложите ее в миску, добавьте соль, сахар, перец и тщательно перемешайте.

  4. Рыбу выложите в удобную для засолки посуду, натрите водкой, она сделает рыбу упругой, а сверху щедро намажьте цедрой и приправами с двух сторон.

  5. Апельсин порежьте тонкими пластинками.

  6. На стол застелите пищевую пленку, выложите апельсин так, чтобы получилась подушка под рыбу. На верх положите укроп, рыбу, укроп и сверху апельсин.

  7. Плотно заверните в пленку и отправьте на 12 часов в холодильник.

Готовую рыбу можно сразу же есть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро замариновать малосольные огурцы при помощи пакета.

Сейчас мы готовим

Все рецепты