Как быстро и без ножа почистить рыбную чешую: делимся лайфхаком
Для многих людей самый сложный процесс в приготовлении рыбы – это ее очищение. Чешуя довольно плохо сдирается, а еще она неприятна на ощупь и скользкая. Обычно для этого используют кухонный нож, но существует более простой способ.
Лайфхак, который поможет быстро почистить рыбу от чешуи, опубликованный на странице vkusnice в Instagram.
Технология очистки:
1. Рыбу целой положить в раковину.
2. Обдать кипятком.
3. Снять чешую руками или другими средствами. Она размякнет и будет очень легко сдвигаться сама.
А если нужно приготовить рыбное блюдо довольно быстро, можно выбрать бюджетную и универсальную скумбрию. Она идеально подходит для фарширования. Идея опубликована на странице ksy_happy_women в Instagram.
Ингредиенты:
свежая скумбрия – 1 шт
лук – 1 шт
грибы – 200 г
твердый сыр – 70 г
сок лимона – 2 ст.л
перец, соль, специи – по вкусу.
морковь – 1 шт
Способ приготовления:
1. Рыбу выпотрошить, разрезать вдоль, осторожно вытащить кости, почистить чешую.
2. Лук измельчить, морковь натереть, тушить в небольшом количестве воды.
3. Грибы нарезать кубиками и отварить до готовности, соединить с морковью и луком.
4. Противень застелить бумагой для выпечки, положить рыбу.
5. Нафаршировать приготовленной смесью.
6. Посыпать солью и перцем, специями, сбрызнуть снаружи соком лимона.
7. Посыпать натертым сыром.
8. Готовить в разогретой до температуры 180 градусов духовке 30 минут.
9. Украсить лимоном.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :