Как быстро и без ножа почистить рыбную чешую: делимся лайфхаком

Для многих людей самый сложный процесс в приготовлении рыбы – это ее очищение. Чешуя довольно плохо сдирается, а еще она неприятна на ощупь и скользкая. Обычно для этого используют кухонный нож, но существует более простой способ.

Лайфхак, который поможет быстро почистить рыбу от чешуи, опубликованный на странице vkusnice в Instagram.

Технология очистки:

1. Рыбу целой положить в раковину.

2. Обдать кипятком.

Видео дня

3. Снять чешую руками или другими средствами. Она размякнет и будет очень легко сдвигаться сама.

А если нужно приготовить рыбное блюдо довольно быстро, можно выбрать бюджетную и универсальную скумбрию. Она идеально подходит для фарширования. Идея опубликована на странице ksy_happy_women в Instagram.

Ингредиенты:

свежая скумбрия – 1 шт

лук – 1 шт

грибы – 200 г

твердый сыр – 70 г

сок лимона – 2 ст.л

перец, соль, специи – по вкусу.

морковь – 1 шт

Способ приготовления:

1. Рыбу выпотрошить, разрезать вдоль, осторожно вытащить кости, почистить чешую.

2. Лук измельчить, морковь натереть, тушить в небольшом количестве воды.

3. Грибы нарезать кубиками и отварить до готовности, соединить с морковью и луком.

4. Противень застелить бумагой для выпечки, положить рыбу.

5. Нафаршировать приготовленной смесью.

6. Посыпать солью и перцем, специями, сбрызнуть снаружи соком лимона.

7. Посыпать натертым сыром.

8. Готовить в разогретой до температуры 180 градусов духовке 30 минут.

9. Украсить лимоном.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :