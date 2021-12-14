Как быстро и без труда приготовить много блинов: простой лайфхак

Для многих хозяек, которые готовят блины для своей семьи, знакома такая история: пока нажаришь целую партию – половины уже не будет, ведь мало кто выдерживает и ждет, пока будут готовы все. Ведь для того, чтобы блинчик был тонким, нужно лить мало теста, и поэтому весь процесс занимает много времени. Но есть простой лайфхак, который поможет приготовить любимое блюдо быстро и качественно.

Лайфхак опубликован на сайте польского издания Pysznosci.

Ингредиенты для блинов:

мука – 1 стакан

сахар – 1 столовая ложка

соль – щепотка

масло – 2 ст.л

яйца – 2 шт

молоко – 2 стакана.

Технология приготовления:

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1. Взять пустую бутылку и воронку.

2. Внутрь добавить все ингредиенты. Но посуда должна быть полностью сухой.

3. Хорошо закрыть бутылку и потрясти, чтобы все компоненты смешались.

4. Просто отсюда выливать порционное тесто на сковороду.

Этот метод подходит для любого типа теста, даже для панкейков. Готовую массу в бутылке можно хранить в холодильнике.

Ингредиенты для панкейков:

мука – 1 стакан

сахар – 2 ст.л

разрыхлитель – 2 ч.л

соль – щепотка

масло – 2 ст.л

яйца – 1 шт

молоко – 1 стакан

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