Как быстро и без труда приготовить много блинов: простой лайфхак
Для многих хозяек, которые готовят блины для своей семьи, знакома такая история: пока нажаришь целую партию – половины уже не будет, ведь мало кто выдерживает и ждет, пока будут готовы все. Ведь для того, чтобы блинчик был тонким, нужно лить мало теста, и поэтому весь процесс занимает много времени. Но есть простой лайфхак, который поможет приготовить любимое блюдо быстро и качественно.
Лайфхак опубликован на сайте польского издания Pysznosci.
Ингредиенты для блинов:
мука – 1 стакан
сахар – 1 столовая ложка
соль – щепотка
масло – 2 ст.л
яйца – 2 шт
молоко – 2 стакана.
Технология приготовления:
1. Взять пустую бутылку и воронку.
2. Внутрь добавить все ингредиенты. Но посуда должна быть полностью сухой.
3. Хорошо закрыть бутылку и потрясти, чтобы все компоненты смешались.
4. Просто отсюда выливать порционное тесто на сковороду.
Этот метод подходит для любого типа теста, даже для панкейков. Готовую массу в бутылке можно хранить в холодильнике.
Ингредиенты для панкейков:
мука – 1 стакан
сахар – 2 ст.л
разрыхлитель – 2 ч.л
соль – щепотка
масло – 2 ст.л
яйца – 1 шт
молоко – 1 стакан
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