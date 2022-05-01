Как быстро и просто приготовить солянку: подходит любое мясо
Солянка – вкусный, наваристый и к тому же очень популярный суп. По классическому рецепту первое блюдо готовят из нескольких видов мяса, добавляют разные свежие и квашеные овощи, зелень и соусы. Если же у вас в холодильнике минимальный набор продуктов – тоже не страшно, ведь есть и более простые рецепты, для которых подойдет все.
Фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram поделилась простым рецептом солянки, для которой подходит любой вид мяса.
Ингредиенты:
мясо
квашеные огурцы
томатная паста или кетчуп
лук
морковь
маслины
лимон
картофель
Способ приготовления:
1. Налить в кастрюлю воду, добавить лавровые листья и черный перец. По желанию можно добавить и картофель. Довести до кипения.
2. Морковь натереть на терке, лук измельчить. Обжарить на сковороде.
3. Порезать огурцы кубикам и добавить к овощам.
4. Одновременно добавить кетчуп или пасту. Жарить буквально несколько минут.
5. Готовые овощи добавить в воду.
6. Мясо порезать и обжарить. Добавить в бульон и варить несколько минут.
7. В конце приготовления посолить.
8. Подавать со свежей зеленью, лимоном и оливками.
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