Солянка – вкусный, наваристый и к тому же очень популярный суп. По классическому рецепту первое блюдо готовят из нескольких видов мяса, добавляют разные свежие и квашеные овощи, зелень и соусы. Если же у вас в холодильнике минимальный набор продуктов – тоже не страшно, ведь есть и более простые рецепты, для которых подойдет все.

Фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram поделилась простым рецептом солянки, для которой подходит любой вид мяса.

Ингредиенты:

мясо

квашеные огурцы

томатная паста или кетчуп

лук

морковь

маслины

лимон

картофель

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Способ приготовления:

1. Налить в кастрюлю воду, добавить лавровые листья и черный перец. По желанию можно добавить и картофель. Довести до кипения.

2. Морковь натереть на терке, лук измельчить. Обжарить на сковороде.

3. Порезать огурцы кубикам и добавить к овощам.

4. Одновременно добавить кетчуп или пасту. Жарить буквально несколько минут.

5. Готовые овощи добавить в воду.

6. Мясо порезать и обжарить. Добавить в бульон и варить несколько минут.

7. В конце приготовления посолить.

8. Подавать со свежей зеленью, лимоном и оливками.

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