Как быстро приготовить картофель, не очищая его: ленивое блюдо на все случаи жизни
Элементарных блюд из картофеля очень много. Но какой простой не была бы такая еда – овощ все равно нужно чистить, только если он не сварен в мундире. Но существует рецепт, в котором картофель готовится прямо с кожурой. И занимает этот процесс очень мало времени, из-за одной бесхитростной манипуляции.
Элементарной идеей приготовления картофеля в кожуре поделилась grebiluk_nastya на своей странице в Instagram. Картофель запекается быстро за счет того, что его нужно просто придавить.
Ингредиенты:
картофель
сыр
чеснок сухой или свежий.
соль, растительное масло, зелень.
Способ приготовления:
1. Картошку маленькую или среднюю отварить 20-25 минут на маленьком огне.
2. Выложить ее на противень.
3. Раздавить.
4. Смазать растительным маслом, посолить, добавить чеснок и поставить в разогретую духовку при 200-220 градусах на 10 минут.
5. Достать противень, перевернуть картофель, снова смазать маслом, посолить, добавить чеснок и в духовку на 10 минут.
6. Вынуть из духовки, на каждый картофель выложить по кусочку сыра и готовить еще 3 минуты.
7. Разложить на тарелки, присыпать сверху зеленью.
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