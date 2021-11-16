Как быстро приготовить картофель, не очищая его: ленивое блюдо на все случаи жизни

Элементарных блюд из картофеля очень много. Но какой простой не была бы такая еда – овощ все равно нужно чистить, только если он не сварен в мундире. Но существует рецепт, в котором картофель готовится прямо с кожурой. И занимает этот процесс очень мало времени, из-за одной бесхитростной манипуляции.

Элементарной идеей приготовления картофеля в кожуре поделилась grebiluk_nastya на своей странице в Instagram. Картофель запекается быстро за счет того, что его нужно просто придавить.

Ингредиенты:

картофель

сыр

чеснок сухой или свежий.

соль, растительное масло, зелень.

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Способ приготовления:

1. Картошку маленькую или среднюю отварить 20-25 минут на маленьком огне.

2. Выложить ее на противень.

3. Раздавить.

4. Смазать растительным маслом, посолить, добавить чеснок и поставить в разогретую духовку при 200-220 градусах на 10 минут.

5. Достать противень, перевернуть картофель, снова смазать маслом, посолить, добавить чеснок и в духовку на 10 минут.

6. Вынуть из духовки, на каждый картофель выложить по кусочку сыра и готовить еще 3 минуты.

7. Разложить на тарелки, присыпать сверху зеленью.

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