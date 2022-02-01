Как быстро и вкусно приготовить перловку: делимся технологией

Перловка считается одной из самых бюджетных круп. Но несмотря на низкую цену, такая каша специфическая по вкусу и приготовлению, хотя и очень полезная. Варится она довольно долго и может получиться пресной. Но исправить это сможет одна простая технология. По такому способу крупа будет рассыпчатой, ароматной и очень вкусной.

Идея опубликована на странице edim_doma2019 в Instagram.

Ингредиенты:

перловка – 150 г

вода – 450 мл

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

куриное мясо (ножки) – 4 шт

болгарский перец – по желанию

соль, перец

чеснок свежий или в гранулах

лавровый лист

растительное масло

Видео дня

Способ приготовления:

1. Перловку промыть, залить водой (можно на ночь).

2. Залить 450 мл чистой воды, поставить вариться на медленный огонь под крышкой в течение 1 часа.

3. Если поверхность не антипригарная – чуть-чуть помешивать. Эмалированную кастрюлю использовать не следует.

4. За это время почистить и вымыть овощи.

5. Лук порезать средним кубиком.

6. Морковь нарезать соломкой.

7. В сковороду налить растительное масло. Довести овощи до легкой золотистости, положить мясо.

8. Когда появится корочка – уменьшить огонь.

9. Накрыть крышкой и готовить еще некоторое время.

10. Добавить соль, перец, лавровый лист.

11. Все ингредиенты из сковороды отправить в готовую кашу (в ней еще может остаться немного воды). Перемешать, протушить немного на медленном огне.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :