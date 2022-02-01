Как быстро и вкусно приготовить перловку: делимся технологией
Перловка считается одной из самых бюджетных круп. Но несмотря на низкую цену, такая каша специфическая по вкусу и приготовлению, хотя и очень полезная. Варится она довольно долго и может получиться пресной. Но исправить это сможет одна простая технология. По такому способу крупа будет рассыпчатой, ароматной и очень вкусной.
Идея опубликована на странице edim_doma2019 в Instagram.
Ингредиенты:
перловка – 150 г
вода – 450 мл
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
куриное мясо (ножки) – 4 шт
болгарский перец – по желанию
соль, перец
чеснок свежий или в гранулах
лавровый лист
растительное масло
Способ приготовления:
1. Перловку промыть, залить водой (можно на ночь).
2. Залить 450 мл чистой воды, поставить вариться на медленный огонь под крышкой в течение 1 часа.
3. Если поверхность не антипригарная – чуть-чуть помешивать. Эмалированную кастрюлю использовать не следует.
4. За это время почистить и вымыть овощи.
5. Лук порезать средним кубиком.
6. Морковь нарезать соломкой.
7. В сковороду налить растительное масло. Довести овощи до легкой золотистости, положить мясо.
8. Когда появится корочка – уменьшить огонь.
9. Накрыть крышкой и готовить еще некоторое время.
10. Добавить соль, перец, лавровый лист.
11. Все ингредиенты из сковороды отправить в готовую кашу (в ней еще может остаться немного воды). Перемешать, протушить немного на медленном огне.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :