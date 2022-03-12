Как быстро и вкусно приготовить тушеную капусту со специями: простой рецепт

Тушеная капуста – это хоть и банальное, но одновременно сытное и питательное блюдо. Ее не обязательно готовить с мясом, грибами или даже крупами. Тушеную капусту можно приготовить просто со специями в собственном соке. К тому же именно в таком виде тушеная капуста может стать удачной начинкой для вареников или пирожков.

Рецептом тушеной капусты со специями поделилась фудблогер Наталья Денисенко (tomatoesandsalt) на своей странице в Instagram.

Ингердиенты:

капуста

морковь

лук

томатная паста

сушеный чеснок

копченая паприка

соль

вода (при необходимости)

Способ приготовления:

1. Капусту измельчить.

2. На дно кастрюли или сковороды налить оливковое масло. Насыпать капусту. Готовить на слабом или среднем огне до тех пор, пока выделится сок. После этого тушить капусту на нем.

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3. Добавить томатную пасту. Можно добавить немного воды, если капуста выделила недостаточно сока.

4. Добавить специи. По желанию можно добавить натертую морковь или поджаренный лук. Тушить примерно 1 час до полной мягкости.

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