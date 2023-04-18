Маринованные шампиньоны – очень вкусная, простая и быстрая в приготовлении домашняя закуска, которую готовят с овощами, пикантными специями или маринадом. Особенно вкусно грибы сочетаются с чесноком и зеленью.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных шампиньонов быстрого приготовления, которые можно есть уже через 3 часа.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

лук – 1\2 шт

Видео дня

чеснок – 2-3 зубчика

горчица в зернах – 2 ч. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

масло – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

зелень (укроп, петрушка)

вода горячая – 80 мл

Способ приготовления:

1. Шампиньоны обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на сильном огне. Готовить к золотистости. Готовые шампиньоны переложить в миску.

2. Укроп измельчить, лук порезать четверть кольцами, чеснок порезать дольками.

3. Смешать шампиньоны, овощи, горчицу в зернах, лимонный сок, масло, соль, горячую воду. Перемешать и поставить в холодильник мариноваться в 3 часа.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: