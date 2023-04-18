Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: рецепт закуски на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: рецепт закуски на скорую руку

Маринованные шампиньоны – очень вкусная, простая и быстрая в приготовлении домашняя закуска, которую готовят с овощами, пикантными специями или маринадом. Особенно вкусно грибы сочетаются с чесноком и зеленью.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных шампиньонов быстрого приготовления, которые можно есть уже через 3 часа.

Рецепт маринованных шампиньонов

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 1\2 шт
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  • чеснок – 2-3 зубчика
  • горчица в зернах – 2 ч. л.
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • масло – 2 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • зелень (укроп, петрушка)
  • вода горячая – 80 мл

Способ приготовления:

1. Шампиньоны обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на сильном огне. Готовить к золотистости. Готовые шампиньоны переложить в миску.

Приготовление закуски

2. Укроп измельчить, лук порезать четверть кольцами, чеснок порезать дольками.

Маринованные шампиньоны

3. Смешать шампиньоны, овощи, горчицу в зернах, лимонный сок, масло, соль, горячую воду. Перемешать и поставить в холодильник мариноваться в 3 часа.

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