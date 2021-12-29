Как быстро и вкусно засолить скумбрию: есть можно уже через сутки
Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба, которая сможет дополнить любое празднование. Ее часто запекают или жарят, но лучшим вариантом будет замариновать такой продукт. Выбрав правильные специи и технологию приготовления, вы сможете есть такую рыбу уже через сутки.
Элементарная идея засола скумбрии опубликована на странице zakatki_zakrutki в Instagram.
Ингредиенты:
скумбрия – 2 шт
лук – 1 шт
гвоздика – 5-8 шт
черный душистый перец – 10-15 шт
лавровые листья – 5 шт
Ингредиенты для рассола:
вода – 500 мл
соль – 2,5 ст. л.
сахар – 1,5 ст. л.
масло – 2-3 ст. л
Способ приготовления:
1. Скумбрию промыть, хорошо почистить, излишне удалить, порзать рыбу на кусочки.
2. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами.
3. Поместить в банку слоями с луком, пересыпая гвоздикой, горошинами перца и перекладывая лавровым листом.
4. Воду довести до кипения, добавить соль, сахар и растительное масло.
5. Охладить и залить рыбу приготовленным рассолом.
6. Накрыть крышкой, поставить в холодильник. Есть можно уже через сутки.
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