Как быстро и вкусно засолить скумбрию: есть можно уже через сутки

Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба, которая сможет дополнить любое празднование. Ее часто запекают или жарят, но лучшим вариантом будет замариновать такой продукт. Выбрав правильные специи и технологию приготовления, вы сможете есть такую рыбу уже через сутки.

Элементарная идея засола скумбрии опубликована на странице zakatki_zakrutki в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт

лук – 1 шт

гвоздика – 5-8 шт

черный душистый перец – 10-15 шт

лавровые листья – 5 шт

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Ингредиенты для рассола:

вода – 500 мл

соль – 2,5 ст. л.

сахар – 1,5 ст. л.

масло – 2-3 ст. л

Способ приготовления:

1. Скумбрию промыть, хорошо почистить, излишне удалить, порзать рыбу на кусочки.

2. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами.

3. Поместить в банку слоями с луком, пересыпая гвоздикой, горошинами перца и перекладывая лавровым листом.

4. Воду довести до кипения, добавить соль, сахар и растительное масло.

5. Охладить и залить рыбу приготовленным рассолом.

6. Накрыть крышкой, поставить в холодильник. Есть можно уже через сутки.

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