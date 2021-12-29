Как быстро и вкусно засолить скумбрию: есть можно уже через сутки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Как быстро и вкусно засолить скумбрию: есть можно уже через сутки

Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба, которая сможет дополнить любое празднование. Ее часто запекают или жарят, но лучшим вариантом будет замариновать такой продукт. Выбрав правильные специи и технологию приготовления, вы сможете есть такую рыбу уже через сутки.

Элементарная идея засола скумбрии опубликована на странице zakatki_zakrutki в Instagram.

Рецепт засоленной скумбрии, которую можно есть уже через сутки

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт

  • лук – 1 шт

  • гвоздика – 5-8 шт

  • черный душистый перец – 10-15 шт

  • лавровые листья – 5 шт

Технология приготовления рыбы
Видео дня

Ингредиенты для рассола:

  • вода – 500 мл

  • соль – 2,5 ст. л.

  • сахар – 1,5 ст. л.

  • масло – 2-3 ст. л

Засоление скумбрии в банках

Способ приготовления:

1. Скумбрию промыть, хорошо почистить, излишне удалить, порзать рыбу на кусочки.

2. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами.

3. Поместить в банку слоями с луком, пересыпая гвоздикой, горошинами перца и перекладывая лавровым листом.

Специи для рассола

4. Воду довести до кипения, добавить соль, сахар и растительное масло.

5. Охладить и залить рыбу приготовленным рассолом.

Приготовление рассола

6. Накрыть крышкой, поставить в холодильник. Есть можно уже через сутки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вкусно засолить горубушу, чтобы она была не хуже семги.

Сейчас мы готовим

Все рецепты