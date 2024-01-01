После приготовления вкусной выпечки всегда остается одна проблема – отмыть посуду от остатков теста. Сделать это достаточно сложно, потому что масса засыхает и не удаляется обычной водой. Но на этот случай есть действенные методы.

О том, как быстро отмыть посуду от остатков теста рассказали кулинары Артур и Елена (palyanytsyabread) на своей странице в Instagram. Если у вас есть посудомойка – это значительно упрощает задачу, но можно обойтись и без нее.

Способы отмывания посуды от теста:

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1. Если у вас есть посудомойка – всю грязную посуду в тесте нужно замочить, а затем поставить в посудомойку.

2. Если вы моете посуду вручную – помогут в такой ситуации вода и уксус (обычный магазинный 9%). Он прекрасно работает, потому что кислота быстро разрушает и растворяет клейковину.

Как приготовить раствор для мытья:

1. В чашу налить около стакана воды, добавить уксус прямо из бутылки (примерно грамм 50).

2. Сначала все замочить на некоторое время, а затем начать отмывать тряпкой. Даже сухое тесто легко отмывается и растворяется.

3. Затем можно протереть чистой тряпкой или налить немного воды, чтобы сполоснуть.

4. Протереть сухим полотенцем.

5. Если вы беспокоитесь, что клейковина будет забивать трубы на кухне, также можно воспользоваться уксусом и раз в неделю заливать стакан в слив.

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