Как быстро почистить киви без ножа: несколько действенных методов
Киви не имеет конкретной сезонности, поэтому этот фрукт можно найти в магазинах в любое время года. Многие люди едят такой плод прямо с кожурой, ведь в ней тоже много витаминов. Но далеко не всем нравится волосистая поверхность, поэтому кожицу снимают.
Редакция FoodOboz расскажет о нескольких простых методах, которые помогут снять шкурку быстрее, чем обычным ножом.
Как снять кожицу чайной ложкой:
1. Отрежьте твердые кончики киви с обеих сторон
2. Осторожно окуните кончик чайной ложки под кожуру, чтобы не задеть мягкую часть плода.
3. Проверните по кругу, отсоединяя кожуру.
4. Так же поступайте с другой стороны.
5. Кожа очень легко отстанет, и вы получите целый очищенный плод.
Как снять кожицу с помощью кипятка:
1. Налить в кастрюлю достаточное количество воды, чтобы она смогла полностью покрыть киви.
2. Вскипятить воду.
3. После закипания опустить киви в кипяток на 30 секунд.
4. Промойте прохладной водой.
5. Снимите кожуру руками. Главное – не выбирать слишком перезрелые киви, потому что они превратятся в кашу.
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