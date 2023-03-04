Киви не имеет конкретной сезонности, поэтому этот фрукт можно найти в магазинах в любое время года. Многие люди едят такой плод прямо с кожурой, ведь в ней тоже много витаминов. Но далеко не всем нравится волосистая поверхность, поэтому кожицу снимают.

Редакция FoodOboz расскажет о нескольких простых методах, которые помогут снять шкурку быстрее, чем обычным ножом.

Как снять кожицу чайной ложкой:

1. Отрежьте твердые кончики киви с обеих сторон

2. Осторожно окуните кончик чайной ложки под кожуру, чтобы не задеть мягкую часть плода.

Видео дня

3. Проверните по кругу, отсоединяя кожуру.

4. Так же поступайте с другой стороны.

5. Кожа очень легко отстанет, и вы получите целый очищенный плод.

Как снять кожицу с помощью кипятка:

1. Налить в кастрюлю достаточное количество воды, чтобы она смогла полностью покрыть киви.

2. Вскипятить воду.

3. После закипания опустить киви в кипяток на 30 секунд.

4. Промойте прохладной водой.

5. Снимите кожуру руками. Главное – не выбирать слишком перезрелые киви, потому что они превратятся в кашу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: