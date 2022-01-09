Как быстро пожарить мойву, чтобы не переворачивать каждую рыбу по отдельности: элементарный лайфхак

Золотистая, хрустящая ароматная и очень вкусная – именно так охарактеризовали бы жареную мойву ее горячие любители. Эта рыба пользуется большой популярностью именно в украинских семьях, поэтому приобрести ее можно где угодно. Но готовить ее не так просто, ведь жир шкварчит и попадает на кожу, а переворачивать рыбы нужно очень быстро. Поэтому следует воспользоваться полезным лайфхаком.

Простая идея, которая поможет быстро пожарить мойву за 2 движения опубликована на странице kus_nya в Instagram.

1. Перед жаркой каждую рыбину со стороны головы наколоть на длинную палочку.

2. Когда с одной стороны блюдо уже будет готово, взять за край зубочистки и перевернуть вместе все рыбы одним движением.

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3. Таким образом не будет разбрызгиваться масло, а рыба пожарится равномерно.

Также мойву можно приготовить в духовке – получится даже вкуснее. Идея от zvkus. Опубликовано на странице Instagram.

мойва – 1 кг

мука – 200 г

соль/перец – по вкусу

масло растительное для жарки – 100 г

Способ приготовления:

1. Мойву промыть, хорошо просушить.

2. Посолить, поперчить, обмакнуть в муке со всех сторон.

3. Противень застелить пергаментом или фольгой, смазать маслом и присыпать мукой, выложить плотно друг к другу рыбу.

4. Сверху хорошо промазать растительным маслом.

5. Готовить в духовке к золотистой корке 15-20 минут при температуре 200-220°.

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