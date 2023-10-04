Чтобы не тратить много времени на приготовление ужина – сделайте такую гречку на сковороде. Она получится очень сытной, ведь в составе есть мясной фарш. Блюда хватит на всю семью.

Идея приготовления бюджетного ужина из гречки опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Если останется – можно потом разогреть (тоже будет вкусно).

Ингредиенты:

гречка – 300 г

фарш – 450-500 г

Видео дня

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

соус томатный – 100-100 г

соль – 1 ч.л. с горкой

перец – 0,5 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

сушеный чеснок ––1 ч.л.

вода кипяченая

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лук нарезать мелко, обжарить на растительном масле до прозрачного цвета.

2. Добавить морковь нарезанную соломкой и тоже с луком немного обжарить.

3. Добавить фарш, перемешать и немного еще протушить с овощами.

4. Добавить соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, томатный соус, перемешать.

5. Добавить промытую гречку, перемешать и залить водой, чтобы полностью покрывала все.

6. Готовить под закрытой крышкой на маленьком огне до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: