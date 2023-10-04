Как быстро приготовить гречку с мясом на сковороде: вариант идеального ужина
Чтобы не тратить много времени на приготовление ужина – сделайте такую гречку на сковороде. Она получится очень сытной, ведь в составе есть мясной фарш. Блюда хватит на всю семью.
Идея приготовления бюджетного ужина из гречки опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Если останется – можно потом разогреть (тоже будет вкусно).
Ингредиенты:
- гречка – 300 г
- фарш – 450-500 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- соус томатный – 100-100 г
- соль – 1 ч.л. с горкой
- перец – 0,5 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- сушеный чеснок ––1 ч.л.
- вода кипяченая
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лук нарезать мелко, обжарить на растительном масле до прозрачного цвета.
2. Добавить морковь нарезанную соломкой и тоже с луком немного обжарить.
3. Добавить фарш, перемешать и немного еще протушить с овощами.
4. Добавить соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, томатный соус, перемешать.
5. Добавить промытую гречку, перемешать и залить водой, чтобы полностью покрывала все.
6. Готовить под закрытой крышкой на маленьком огне до готовности.
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