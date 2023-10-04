Как быстро приготовить гречку с мясом на сковороде: вариант идеального ужина

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Как быстро приготовить гречку с мясом на сковороде: вариант идеального ужина

Чтобы не тратить много времени на приготовление ужина – сделайте такую гречку на сковороде. Она получится очень сытной, ведь в составе есть мясной фарш. Блюда хватит на всю семью.

Идея приготовления бюджетного ужина из гречки опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Если останется – можно потом разогреть (тоже будет вкусно).

Как быстро приготовить гречку с мясом на сковороде: вариант идеального ужина

Ингредиенты:

  • гречка – 300 г
  • фарш – 450-500 г
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  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соус томатный – 100-100 г
  • соль – 1 ч.л. с горкой
  • перец – 0,5 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок ––1 ч.л.
  • вода кипяченая
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Как быстро приготовить гречку с мясом на сковороде: вариант идеального ужина

1. Лук нарезать мелко, обжарить на растительном масле до прозрачного цвета.

2. Добавить морковь нарезанную соломкой и тоже с луком немного обжарить.

Как быстро приготовить гречку с мясом на сковороде: вариант идеального ужина

3. Добавить фарш, перемешать и немного еще протушить с овощами.

4. Добавить соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, томатный соус, перемешать.

Как быстро приготовить гречку с мясом на сковороде: вариант идеального ужина

5. Добавить промытую гречку, перемешать и залить водой, чтобы полностью покрывала все.

Как быстро приготовить гречку с мясом на сковороде: вариант идеального ужина

6. Готовить под закрытой крышкой на маленьком огне до готовности.

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