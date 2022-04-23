Как быстро приготовить пиццу без дрожжей и замеса теста: рецепт
Если у вас нет возможности и достаточно времени, чтобы суетиться с тестом для пиццы, существует прекрасная альтернатива. Любимое блюдо можно приготовить без дрожжей и долгого замеса теста. А если дополнить пиццу необычным соусом, то ее можно подавать даже на праздничный стол.
Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пиццы с соусом бешамель без дрожжей и замеса теста.
Ингредиенты:
творог – 5-9% 250 г
мука – 120 г
яйца – 1 шт
разрыхлитель – 6 г
соль
масло
начинка
Соус бешамель:
сливочное масло – 30 г
мука – 30 г
молоко – 400 мл
соль
мускатный орех
Способ приготовления:
1. Растереть творог с яйцом и солью, чтобы не было комочков.
2. Добавить разрыхлитель и муку. Перемешать – должно получиться липкое тесто.
3. Раскатать тесто.
4. Выложить основание на противень, смазанное маслом.
5. Для приготовления соуса нужно в сотейнике растопить масло и добавить муку. Жарить до золотистого цвета.
6. Далее постепенно налить молоко и помешивать, чтобы не было комочков.
7. Добавить соль и мускатный орех. Дать несколько минут покипеть.
8. Смазать основание пиццы соусом и выложить начинку.
9. Выпекайте при температуре 250 градусов 10 минут.
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