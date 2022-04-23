Если у вас нет возможности и достаточно времени, чтобы суетиться с тестом для пиццы, существует прекрасная альтернатива. Любимое блюдо можно приготовить без дрожжей и долгого замеса теста. А если дополнить пиццу необычным соусом, то ее можно подавать даже на праздничный стол.

Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пиццы с соусом бешамель без дрожжей и замеса теста.

Ингредиенты:

творог – 5-9% 250 г

мука – 120 г

яйца – 1 шт

разрыхлитель – 6 г

соль

масло

начинка

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Соус бешамель:

сливочное масло – 30 г

мука – 30 г

молоко – 400 мл

соль

мускатный орех

Способ приготовления:

1. Растереть творог с яйцом и солью, чтобы не было комочков.

2. Добавить разрыхлитель и муку. Перемешать – должно получиться липкое тесто.

3. Раскатать тесто.

4. Выложить основание на противень, смазанное маслом.

5. Для приготовления соуса нужно в сотейнике растопить масло и добавить муку. Жарить до золотистого цвета.

6. Далее постепенно налить молоко и помешивать, чтобы не было комочков.

7. Добавить соль и мускатный орех. Дать несколько минут покипеть.

8. Смазать основание пиццы соусом и выложить начинку.

9. Выпекайте при температуре 250 градусов 10 минут.

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