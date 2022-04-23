Как быстро приготовить пиццу без дрожжей и замеса теста: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как быстро приготовить пиццу без дрожжей и замеса теста: рецепт

Если у вас нет возможности и достаточно времени, чтобы суетиться с тестом для пиццы, существует прекрасная альтернатива. Любимое блюдо можно приготовить без дрожжей и долгого замеса теста. А если дополнить пиццу необычным соусом, то ее можно подавать даже на праздничный стол.

Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пиццы с соусом бешамель без дрожжей и замеса теста.

Рецепт пиццы без дрожжей и замеса теста

Ингредиенты:

  • творог – 5-9% 250 г

  • мука – 120 г

  • яйца – 1 шт

  • разрыхлитель – 6 г

  • соль

  • масло

  • начинка

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Ингредиенты для теста на пиццу

Соус бешамель:

  • сливочное масло – 30 г

  • мука – 30 г

  • молоко – 400 мл

  • соль

  • мускатный орех

Быстрая пицца без дрожжей и замеса теста

Способ приготовления:

1. Растереть творог с яйцом и солью, чтобы не было комочков.

2. Добавить разрыхлитель и муку. Перемешать – должно получиться липкое тесто.

Творожное тесто для пиццы

3. Раскатать тесто.

4. Выложить основание на противень, смазанное маслом.

5. Для приготовления соуса нужно в сотейнике растопить масло и добавить муку. Жарить до золотистого цвета.

Как приготовить соус бешамель

6. Далее постепенно налить молоко и помешивать, чтобы не было комочков.

7. Добавить соль и мускатный орех. Дать несколько минут покипеть.

Пицца с соусом бешамель

8. Смазать основание пиццы соусом и выложить начинку.

9. Выпекайте при температуре 250 градусов 10 минут.

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