Как быстро приготовить шарлотку с яблоками на сковороде: рецепт
Если у вас нет возможности или времени на выпечку, то любимые десерты можно с легкостью приготовить на сковороде. К примеру, классическую шарлотку с яблоками. Яблочный пирог хорошо прожаривается внутри, получается мягким и очень нежным.
Рецепт шарлотки с яблоками на сковороде опубликован в кулинарном блоге liza_tasty_blog в Instagram.
Ингредиенты:
яблоки – 2 шт
яйца – 2 шт
кефир – 130 мл
подсластитель (по желанию)
разрыхлитель – 1 ч. л.
мука – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яблоко почистить и нарезать кубиками.
2. Смешать оставшиеся ингредиенты до однородности.
3. К полученному тесту добавить яблоки. Перемешать.
4. Равномерно вылить на сковороду и жарить под крышкой по 10 минут с обеих сторон.
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