Как быстро приготовить шарлотку с яблоками на сковороде: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
57
Как быстро приготовить шарлотку с яблоками на сковороде: рецепт

Если у вас нет возможности или времени на выпечку, то любимые десерты можно с легкостью приготовить на сковороде. К примеру, классическую шарлотку с яблоками. Яблочный пирог хорошо прожаривается внутри, получается мягким и очень нежным.

Рецепт шарлотки с яблоками на сковороде опубликован в кулинарном блоге liza_tasty_blog в Instagram.

Шарлотка с яблоками без выпечки

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт

  • яйца – 2 шт

  • кефир – 130 мл

  • подсластитель (по желанию)

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яблоко почистить и нарезать кубиками.

2. Смешать оставшиеся ингредиенты до однородности.

Шарлотка с яблоками на дрожжевом тесте к чаю

3. К полученному тесту добавить яблоки. Перемешать.

4. Равномерно вылить на сковороду и жарить под крышкой по 10 минут с обеих сторон.

Видео дня
Универсальное дрожжевое тесто для пирогов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить тертый пирог с вареньем.

Сейчас мы готовим

Все рецепты