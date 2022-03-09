Как быстро приготовить шарлотку с яблоками на сковороде: рецепт

Если у вас нет возможности или времени на выпечку, то любимые десерты можно с легкостью приготовить на сковороде. К примеру, классическую шарлотку с яблоками. Яблочный пирог хорошо прожаривается внутри, получается мягким и очень нежным.

Рецепт шарлотки с яблоками на сковороде опубликован в кулинарном блоге liza_tasty_blog в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт

яйца – 2 шт

кефир – 130 мл

подсластитель (по желанию)

разрыхлитель – 1 ч. л.

мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яблоко почистить и нарезать кубиками.

2. Смешать оставшиеся ингредиенты до однородности.

3. К полученному тесту добавить яблоки. Перемешать.

4. Равномерно вылить на сковороду и жарить под крышкой по 10 минут с обеих сторон.

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