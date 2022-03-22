Как быстро приготовить холодец из курицы: самый простой рецепт
Холодец из курицы готовится гораздо проще, чем из свинины или любого другого мяса. Все потому, что птица варится в разы быстрее. Так что приготовление такого блюда не занимает много времени. Но в результате получается очень сытным, питательным и долго хранится в холодильнике. Его можно есть как самостоятельно с хлебом, так и с макаронами или кашами.
Рецептом холодца из курицы поделилась фудблогер Татьяна Ильина (tetianka_ilina) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриное мясо – 1 филе, 1 окорочок и 2 четвертины
вода – в кастрюле ее должно быть на 7-10 см выше, чем мяса
лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика
соль
перец горошком – 5-10 шт.
лавровый лист – 2 шт.
желатин – 1-1.5 ст. л.
вода холодная кипяченая – 1/2 стакана
Способ приготовления:
1. Мясо помыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. Довести до кипения, забрать пенку и убавить огонь.
2. Добавить соль, перец, целый лук, порезанную морковь, лавровые листья, чеснок. Накрыть крышкой и варить 2 часа.
3. Вынуть мясо и в отдельный сосуд процедить бульон.
4. В стакан насыпать желатин, залить водой и оставить набухать.
5. Тем временем разобрать мясо на куски. Выложить его в тарелку.
6. Готовый желатин добавить в бульон и перемешать. Полученной жидкостью залить мясо.
7. Поставить холодец в холодильник до полного загустения.
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