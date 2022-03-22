Как быстро приготовить холодец из курицы: самый простой рецепт

Холодец из курицы готовится гораздо проще, чем из свинины или любого другого мяса. Все потому, что птица варится в разы быстрее. Так что приготовление такого блюда не занимает много времени. Но в результате получается очень сытным, питательным и долго хранится в холодильнике. Его можно есть как самостоятельно с хлебом, так и с макаронами или кашами.

Рецептом холодца из курицы поделилась фудблогер Татьяна Ильина (tetianka_ilina) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриное мясо – 1 филе, 1 окорочок и 2 четвертины

вода – в кастрюле ее должно быть на 7-10 см выше, чем мяса

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лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль

перец горошком – 5-10 шт.

лавровый лист – 2 шт.

желатин – 1-1.5 ст. л.

вода холодная кипяченая – 1/2 стакана

Способ приготовления:

1. Мясо помыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. Довести до кипения, забрать пенку и убавить огонь.

2. Добавить соль, перец, целый лук, порезанную морковь, лавровые листья, чеснок. Накрыть крышкой и варить 2 часа.

3. Вынуть мясо и в отдельный сосуд процедить бульон.

4. В стакан насыпать желатин, залить водой и оставить набухать.

5. Тем временем разобрать мясо на куски. Выложить его в тарелку.

6. Готовый желатин добавить в бульон и перемешать. Полученной жидкостью залить мясо.

7. Поставить холодец в холодильник до полного загустения.

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