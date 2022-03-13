Как быстро приготовить суп с фрикадельками и рисом: рецепт

Суп с фрикадельками хоть и готовится из минимального набора продуктов, но получается очень вкусным и сытным. Кроме сочных мясных фрикаделек, особую питательность первому блюду придает еще и рис. Это идеальный вариант, если вы не знаете, что приготовить на обед на скорую руку.

Рецепт супа с фрикадельками опубликован в кулинарном блоге cook_with_me_at_home в Instagram.

Ингредиенты на 3 л воды:

фарш – 400-500 г

картофель – 3 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

рис – 50 г

специи (соль, перец, карри, куркума, хмели-сунели) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистить и порезать картофель. Залить водой и поставить в огонь.

2. Измельчить лук, натереть морковь. Обжарить сначала лук до мягкости.

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3. Добавить морковь и тушить до готовности овощей.

4. Рис промыть.

5. Когда закипит вода с картофелем, убавить огонь, добавить в бульон рис и зажарку.

5. Фарш посолить и поперчить. Сформировать круглые фрикадельки. Добавить его в суп через 10 минут после риса.

6. Одновременно добавить специи и варить суп еще 10-15 минут.

7. В завершение мона добавить в суп зелень.

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