Как быстро приготовить суп с фрикадельками и рисом: рецепт
Суп с фрикадельками хоть и готовится из минимального набора продуктов, но получается очень вкусным и сытным. Кроме сочных мясных фрикаделек, особую питательность первому блюду придает еще и рис. Это идеальный вариант, если вы не знаете, что приготовить на обед на скорую руку.
Рецепт супа с фрикадельками опубликован в кулинарном блоге cook_with_me_at_home в Instagram.
Ингредиенты на 3 л воды:
фарш – 400-500 г
картофель – 3 шт
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
рис – 50 г
специи (соль, перец, карри, куркума, хмели-сунели) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистить и порезать картофель. Залить водой и поставить в огонь.
2. Измельчить лук, натереть морковь. Обжарить сначала лук до мягкости.
3. Добавить морковь и тушить до готовности овощей.
4. Рис промыть.
5. Когда закипит вода с картофелем, убавить огонь, добавить в бульон рис и зажарку.
5. Фарш посолить и поперчить. Сформировать круглые фрикадельки. Добавить его в суп через 10 минут после риса.
6. Одновременно добавить специи и варить суп еще 10-15 минут.
7. В завершение мона добавить в суп зелень.
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