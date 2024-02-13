Как быстро сварить прозрачный и вкусный холодец из курицы: не будет жирным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
249
Как быстро сварить прозрачный и вкусный холодец из курицы: не будет жирным

Домашний холодец любят практически все. Готовить его можно из любого мяса, но вкуснее всего будет из куриного мяса, свинины и даже рыбы. Для того, чтобы холодец не был жирным, кулинары рекомендуют снимать обязательно пену при приготовлении. 

Холодец из курицы

Редакция FoodOboz поделится рецептом вкусного, прозрачного холодца из куриного мяса, с овощами и специями. 

Вкусный холодец
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Куриные ножки и крылышки – 2 кг
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Чеснок, зубчики – 4 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Куриное мясо тщательно помойте, переложите в большую кастрюлю, залейте водой и на сильном огне доведите до кипения, обязательно шумовкой снимите пену.

Мясо для приготовления холодца

2. Морковь, лук и корень петрушки очистите, обжарьте на сухой раскаленной сковороде около 3 минут и добавьте в кастрюлю. Убавьте огонь до среднего и варите холодец под крышкой 4 часа.

Приготовления холодца

3. После достаньте шумовкой мясо и овощи. Бульон процедите через сито в отдельную кастрюлю. Мясо разберите с кости и мелко нарежьте вместе с кожей. Переложите в глубокие тарелки, в которых будет застывать куриный холодец.

Овощной бульон

4. Чеснок порежьте тонкими пластинами, а затем мелко порежьте и добавьте в миску к куриному мясу, перемешайте и разлейте бульон по глубоким тарелкам с мясом.

Вкусный домашний холодец

5. Поставьте холодец в холодильник до полного застывания. По желанию, украсьте его зеленью.

Готовый холодец

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты:

Сейчас мы готовим

Все рецепты