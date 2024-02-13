Как быстро сварить прозрачный и вкусный холодец из курицы: не будет жирным
Домашний холодец любят практически все. Готовить его можно из любого мяса, но вкуснее всего будет из куриного мяса, свинины и даже рыбы. Для того, чтобы холодец не был жирным, кулинары рекомендуют снимать обязательно пену при приготовлении.
Редакция FoodOboz поделится рецептом вкусного, прозрачного холодца из куриного мяса, с овощами и специями.
Ингредиенты:
- Куриные ножки и крылышки – 2 кг
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень петрушки – 1 шт.
- Чеснок, зубчики – 4 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Перец черный горошек – 6 шт.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное мясо тщательно помойте, переложите в большую кастрюлю, залейте водой и на сильном огне доведите до кипения, обязательно шумовкой снимите пену.
2. Морковь, лук и корень петрушки очистите, обжарьте на сухой раскаленной сковороде около 3 минут и добавьте в кастрюлю. Убавьте огонь до среднего и варите холодец под крышкой 4 часа.
3. После достаньте шумовкой мясо и овощи. Бульон процедите через сито в отдельную кастрюлю. Мясо разберите с кости и мелко нарежьте вместе с кожей. Переложите в глубокие тарелки, в которых будет застывать куриный холодец.
4. Чеснок порежьте тонкими пластинами, а затем мелко порежьте и добавьте в миску к куриному мясу, перемешайте и разлейте бульон по глубоким тарелкам с мясом.
5. Поставьте холодец в холодильник до полного застывания. По желанию, украсьте его зеленью.
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