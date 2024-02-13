Домашний холодец любят практически все. Готовить его можно из любого мяса, но вкуснее всего будет из куриного мяса, свинины и даже рыбы. Для того, чтобы холодец не был жирным, кулинары рекомендуют снимать обязательно пену при приготовлении.

Редакция FoodOboz поделится рецептом вкусного, прозрачного холодца из куриного мяса, с овощами и специями.

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Ингредиенты:

Куриные ножки и крылышки – 2 кг

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 4 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец черный горошек – 6 шт.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное мясо тщательно помойте, переложите в большую кастрюлю, залейте водой и на сильном огне доведите до кипения, обязательно шумовкой снимите пену.

2. Морковь, лук и корень петрушки очистите, обжарьте на сухой раскаленной сковороде около 3 минут и добавьте в кастрюлю. Убавьте огонь до среднего и варите холодец под крышкой 4 часа.

3. После достаньте шумовкой мясо и овощи. Бульон процедите через сито в отдельную кастрюлю. Мясо разберите с кости и мелко нарежьте вместе с кожей. Переложите в глубокие тарелки, в которых будет застывать куриный холодец.

4. Чеснок порежьте тонкими пластинами, а затем мелко порежьте и добавьте в миску к куриному мясу, перемешайте и разлейте бульон по глубоким тарелкам с мясом.

5. Поставьте холодец в холодильник до полного застывания. По желанию, украсьте его зеленью.

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