Как быстро удалить вишневые косточки: 5 эффективных способов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя вишня

Вишня – очень ценная ягода, помимо того, что в ней много витаминов, она также является абсолютно диетическим продуктом. Из нее можно приготовить много вкусных блюд, например, пироги, вареники, вкусные джемы, ароматное мороженое, смузи и напитки.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами 5 эффективными и быстрыми способами удаления вишневым косточек в домашних условиях так, чтобы ягоды оставались после – целыми и сочными.

1. Механический прибор

Вишни для варенья

Это самый быстрый способ избавиться от вишневых косточек, достаточно поместить ягоды в машинку, надавить и вы получите сразу 6 плодов без косточек.

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2. Классический механическое устройство

Как быстро удалить косточки механическим образом

Благодаря этой машинке вы сможете удалять косточки из вишни и черешни по одной, но при этом ягоды останутся абсолютно целыми.

3. Механическая машина

Есть много механических приборов для удаления косточек

Она чем-то напоминает мясорубку, вы с легкостью сможете сразу обработать около 10 ягод, стоит всего лишь засыпать вишни и она "выбросит" их в посуду, а косточки в специальный для этого контейнер.

4. Булавка

Очень хорошо косточки можно удалить при помощи булавки

Это старый, но хороший способ удалить косточки, достаточно всего лишь сделать аккуратный прокол булочкой, быстро захватить косточку и достать. При этом ягода останется полностью целой.

5. Бутылка и палочка для еды или соломинка

Косточки можно быстро удалить при помощи бутылки

Простой домашний способ избавиться от косточек – взять пластиковую или стеклянную бутылку, ягоду разместить на горлышко и надавить палочкой для еды, косточка упадет прямо на дно бутылки. При этом ягода останется совершенно целой.

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