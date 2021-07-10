Как быстро удалить вишневые косточки: 5 эффективных способов

Вишня – очень ценная ягода, помимо того, что в ней много витаминов, она также является абсолютно диетическим продуктом. Из нее можно приготовить много вкусных блюд, например, пироги, вареники, вкусные джемы, ароматное мороженое, смузи и напитки.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами 5 эффективными и быстрыми способами удаления вишневым косточек в домашних условиях так, чтобы ягоды оставались после – целыми и сочными.

1. Механический прибор

Это самый быстрый способ избавиться от вишневых косточек, достаточно поместить ягоды в машинку, надавить и вы получите сразу 6 плодов без косточек.

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2. Классический механическое устройство

Благодаря этой машинке вы сможете удалять косточки из вишни и черешни по одной, но при этом ягоды останутся абсолютно целыми.

3. Механическая машина

Она чем-то напоминает мясорубку, вы с легкостью сможете сразу обработать около 10 ягод, стоит всего лишь засыпать вишни и она "выбросит" их в посуду, а косточки в специальный для этого контейнер.

4. Булавка

Это старый, но хороший способ удалить косточки, достаточно всего лишь сделать аккуратный прокол булочкой, быстро захватить косточку и достать. При этом ягода останется полностью целой.

5. Бутылка и палочка для еды или соломинка

Простой домашний способ избавиться от косточек – взять пластиковую или стеклянную бутылку, ягоду разместить на горлышко и надавить палочкой для еды, косточка упадет прямо на дно бутылки. При этом ягода останется совершенно целой.

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