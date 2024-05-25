Сезон сочных и вкусных помидоров начат. Чаще этот овощ добавляют в салаты в свежем виде. Но гораздо вкуснее будет замариновать продукт. Пробовать закуску вы сможете уже через 30 минут, долго ждать не удастся.

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Очень вкусно с шашлыком и любым гарниром.

Ингредиенты:

помидоры – 5 шт.

лук – 2 шт.

зелень

Ингредиенты для соуса:

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чеснок – 2 зубчика

масло – 3 ст.л.

паприка – 1/3 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Помидоры порезать кружочками.

2. Лук порезать кольцами.

3. Зелень измельчить.

4. Все выложить слоями в лоток.

5. Из необходимых ингредиентов приготовить соус.

6. Залить им помидоры.

7. Накрыть крышкой и перетряхнуть.

8. Отправить на 30 минут в холодильник.

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