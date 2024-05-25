Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

Сезон сочных и вкусных помидоров начат. Чаще этот овощ добавляют в салаты в свежем виде. Но гораздо вкуснее будет замариновать продукт. Пробовать закуску вы сможете уже через 30 минут, долго ждать не удастся.

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Очень вкусно с шашлыком и любым гарниром.

Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

Ингредиенты:

  • помидоры – 5 шт.
  • лук – 2 шт.
  • зелень

Ингредиенты для соуса:

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  • чеснок – 2 зубчика
  • масло – 3 ст.л.
  • паприка – 1/3 ч.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

1. Помидоры порезать кружочками.

2. Лук порезать кольцами.

Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

3. Зелень измельчить.

Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

4. Все выложить слоями в лоток.

Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

5. Из необходимых ингредиентов приготовить соус.

Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

6. Залить им помидоры.

7. Накрыть крышкой и перетряхнуть.

Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут

8. Отправить на 30 минут в холодильник.

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