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Быстрые маринованные помидоры вместо салатов: можно есть уже через 30 минут
Сезон сочных и вкусных помидоров начат. Чаще этот овощ добавляют в салаты в свежем виде. Но гораздо вкуснее будет замариновать продукт. Пробовать закуску вы сможете уже через 30 минут, долго ждать не удастся.
Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Очень вкусно с шашлыком и любым гарниром.
Ингредиенты:
- помидоры – 5 шт.
- лук – 2 шт.
- зелень
Ингредиенты для соуса:
- чеснок – 2 зубчика
- масло – 3 ст.л.
- паприка – 1/3 ч.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Помидоры порезать кружочками.
2. Лук порезать кольцами.
3. Зелень измельчить.
4. Все выложить слоями в лоток.
5. Из необходимых ингредиентов приготовить соус.
6. Залить им помидоры.
7. Накрыть крышкой и перетряхнуть.
8. Отправить на 30 минут в холодильник.
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