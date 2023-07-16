Красную рыбу очень легко засолить в домашних условиях даже за сутки. В то же время можно использовать любой вид: семгу, форель, горбушу, кету. Традиционно рыбу солят со специями: солью и сахаром, иногда дополняют лимоном, зеленью и даже рассолом.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом соленой красной рыбы с лимоном и зеленью в домашних условиях.

Ингредиенты:

соль – 3 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

укроп

кольца лимона

перец

рыба

Способ приготовления:

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1. Красную рыбу нужно сначала порезать меньшими кусочками.

2. Смешать все сухие специи. Если используете укроп, то его нужно измельчить и добавить к специям. В полученной смеси обвалять каждый кусок рыбы со всех сторон.

3. Сложить рыбу в контейнер, перекладывая каждый слой кольцами лимона. Закрыть контейнер крышкой и оставить в таком виде на 1 день в холодильнике. В процессе может выделиться вода – это нормально.

4. Как пройдет 1 сутки, рыбу нужно вытереть бумажными полотенцами. Ее можно заморозить или сразу есть. Приятного аппетита!

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