Сезон спаржи в разгаре. Такая зелень чрезвычайно диетичная, питательная и полезная, поэтому ее смело можно добавлять в свой рацион. Относительно нейтральный вкус продукта следует дополнить яркими нотами, и для этого идеально подойдет бекон. Выходит полноценное блюдо, которое можно подать совершенно по-разному, в зависимости от способа термической обработки.

Идея приготовления спаржи в беконе опубликована на странице chef.stepanova в Instagram.

Ингредиенты:

спаржа – 300-400 г

тоненький копченый бекон

перец и соль по вкусу

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Способ приготовления:

1. Спаржу промыть водой, обрезать жесткую часть, где-то по 5-7 см.

2. Каждый росток обернуть полоской бекона.

3. Пожарить на максимально разогретом гриле 3-4 минуты.

4. Бэкон должен стать румяным.

5. Если блюдо готовится в духовке, его следует разогреть до 200 градусов, выложить спаржу в один слой и готовить с конвекцией 8-10 минут.

6. Выложить на тарелку, посыпать черным перцем и солью.

7. Спаржа не должна стать мягкой, а немного хрустящей.

8. Подавать со свежим салатом, индюшачьими сердцами гриль и белым холодным вином.

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