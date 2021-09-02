Как дома испечь настоящий французский багет – самый легкий и удачный способ приготовления
Кто же не любит ароматные, такие мягкие и воздушные багеты. Особенно, если их кушать на завтрак с ягодным джемом, маслом, соленой рыбой, яйцами и авокадо. Но вот готовить их – задача не из легких, но, однозначно хоть раз нужно попробовать их сделать самостоятельно дома.
Редакция FoodOboz делится с вами самым легким и простым рецептом настоящих воздушных, французских багетов, которые получаются очень удачными, а по вкусу – будет намного лучше магазинных.
Ингредиенты:
мука – 500 г
ледяная вода – 350 г
сухие дрожжи – 3 г
соль – 10 г
Способ приготовления:
Первым делом просейте муку дважды, так она напитается хорошо кислородом и станет в процессе воздушной, далее мешайте ее ледяной водой, перемешайте хорошо и оставьте тесто "отдыхать" на 45 минут.
После – добавьте в него соль и дрожжи, хорошо месите руками 5-8 минут, тесто должно получится гладким и эластичным.
Переложите в миску и снова оставьте на 20 минут.
Самое важное – правильно растянуть готовое тесто так, чтобы оно не порвалось. Выложит тесто на стол присыпанный мукой, вытяните края и сверните в конверт, который делим на 3 равных кусочка лопаткой.
Далее пальцами разминаем одну часть и закручиваем ее в тонкий и длинный рулет. Повторяем то же самое с оставшимися двумя частями.
Получившиеся заготовки для французских багетов накрываем сначала сухим полотенцем, а сверху – смоченным в кипятке. Оставляем на полчаса.
После – каждый рулет разравниваем пальцами и складываем в 3 раза.
Далее противень застилаем бумагой для выпекания, выкладываем заготовки для французских багетов.
Прикрываем мокрым горячим полотенцем, ждем 1 час.
Делаем ножом диагональные надрезы по всей длине будущих французских багетов и помещаем в духовку предварительно разогретую до 230 С.
Выпекаем 20-25 минут, после обязательно перекладываем их остывать на решетку.
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