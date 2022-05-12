Один из самых капризных десертов – безе. Часто он не получается с первого раза удачным, из-за неправильных пропорций основы и неправильно взбитых белков.

Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего безе, всего из трех ингредиентов, которое всегда получится удачным.

Совет от кулинара: чтобы безе получилось идеальным и вкусным – готовьте его из швейцарской меренги!

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Ингредиенты:

белки – 100 г

сахар – 100 г

сахарная пудра – 100 г

вода для паровой бани

Способ приготовления:

1. В сотейник налейте воду и не доводя до кипения хорошо ее прогрейте.

2. В отдельную миску отмеряйте 100 г белков, 100 г сахара и 100 г сухарной пудры.

3. Миску поставе на паровую баню и хорошо перемешивайте все, чтобы сахар растворился и не было крупинок.

4. Далее снимите миску и миксером взбейте хорошо белки, меренга должна получиться воздушной.

5. Переложите ее в кондитерский мешок и выдавите на противень застеленный пергаментом.

6. Далее переставьте ее сушиться в разогретую до 90 С духовку.

Стоит отметить, что безе можно делать разноцветным!

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