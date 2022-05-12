Как дома приготовить хрустящее безе из трех ингредиентов: рецептом поделилась Даша Евтух

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Домашнее безе из меренги

Один из самых капризных десертов – безе. Часто он не получается с первого раза удачным, из-за неправильных пропорций основы и неправильно взбитых белков.

Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего безе, всего из трех ингредиентов, которое всегда получится удачным.

Рецепт безе

Совет от кулинара: чтобы безе получилось идеальным и вкусным – готовьте его из швейцарской меренги!

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Идеальная меренга

Ингредиенты:

  • белки – 100 г

Белки для блюда

  • сахар – 100 г

  • сахарная пудра – 100 г

Сахарная пудра

  • вода для паровой бани

Способ приготовления:

1. В сотейник налейте воду и не доводя до кипения хорошо ее прогрейте.

2. В отдельную миску отмеряйте 100 г белков, 100 г сахара и 100 г сухарной пудры.

Ингредиенты для безе

3. Миску поставе на паровую баню и хорошо перемешивайте все, чтобы сахар растворился и не было крупинок.

Приготовление безе

4. Далее снимите миску и миксером взбейте хорошо белки, меренга должна получиться воздушной.

Воздушная меренга

5. Переложите ее в кондитерский мешок и выдавите на противень застеленный пергаментом.

Готовый десерт

6. Далее переставьте ее сушиться в разогретую до 90 С духовку.

Домашнее безе

Стоит отметить, что безе можно делать разноцветным!

Воздушное безе из швейцарской меренги

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