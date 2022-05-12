Как дома приготовить хрустящее безе из трех ингредиентов: рецептом поделилась Даша Евтух
Один из самых капризных десертов – безе. Часто он не получается с первого раза удачным, из-за неправильных пропорций основы и неправильно взбитых белков.
Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего безе, всего из трех ингредиентов, которое всегда получится удачным.
Совет от кулинара: чтобы безе получилось идеальным и вкусным – готовьте его из швейцарской меренги!
Ингредиенты:
белки – 100 г
сахар – 100 г
сахарная пудра – 100 г
вода для паровой бани
Способ приготовления:
1. В сотейник налейте воду и не доводя до кипения хорошо ее прогрейте.
2. В отдельную миску отмеряйте 100 г белков, 100 г сахара и 100 г сухарной пудры.
3. Миску поставе на паровую баню и хорошо перемешивайте все, чтобы сахар растворился и не было крупинок.
4. Далее снимите миску и миксером взбейте хорошо белки, меренга должна получиться воздушной.
5. Переложите ее в кондитерский мешок и выдавите на противень застеленный пергаментом.
6. Далее переставьте ее сушиться в разогретую до 90 С духовку.
Стоит отметить, что безе можно делать разноцветным!
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