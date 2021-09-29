Нью-йоркский хот-дог, который стоит приготовить дома – рецепт от Джейми Оливера

Практически каждый любит вкусные и вредные хот-доги, с острыми соусами, сосиской и воздушной булкой. Но точно не все умеют их готовить, и даже – не пытались их готовить дома, поэтому почти всегда покупают уже готовые, не зная – безопасно ли они готовились и в каких условиях.

Английский повар, ресторатор, телеведущий Джейми Оливер поделился в своем YouTube-канале лучшими рецептом настоящего нью-йоркского хот-дога, который станет точно вашим любимым и вы сможете с легкостью готовить его для своей семьи и гостей, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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Ингредиенты:

оливковое масло – 1-2 ст. л.

готовые булки – 2-3 шт.

сосиски любые на ваш вкус – 2-3 шт.

бекон – 100 г

горчица – 2-3 ст. л.

кетчуп – 1-3 ст. л.

хлопья чили – 1 ст. л.

паприка – 1 ст. л.

лук-порей или любой сладкий лук – 1 шт.

листья салата – 1 пучок

коричневый сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Первым делом сделайте топинг: обжарьте бекон на сковороде до хрустящего и золотистого состояния, переложите его обязательно на бумажное полотенце, чтобы весь жир стек. Лук нарежьте очень тонкими слайсами и обжарьте на оливковом масле, в конце добавьте коричневый сахар, чтобы лук карамелизировался, хорошо перемешайте и жарьте, пока лук не потемнеет. Переложите его также на бумажное полотенце и так отставьте, чтобы жир стек. Сосиски хорошо обжарьте на гриле. Соус: смешайте горчицу, хлопья чили и паприку, перемешайте. Бекон порежьте очень мелко, добавьте лук и также пройдитесь по всему ножом и все перемешайте. Булки отправьте в духовку или микроволновому буквально на пару минут, так они станут мягкими. Разрежьте булки вдоль, положите лист салата, топинг, сосиску, снова топинг и все полейте соусом и сверху – кетчуп, накройте вторым куском булки и можно подавать.

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