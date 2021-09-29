Нью-йоркский хот-дог, который стоит приготовить дома – рецепт от Джейми Оливера

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Нью-йоркский хот-дог

Практически каждый любит вкусные и вредные хот-доги, с острыми соусами, сосиской и воздушной булкой. Но точно не все умеют их готовить, и даже – не пытались их готовить дома, поэтому почти всегда покупают уже готовые, не зная – безопасно ли они готовились и в каких условиях.

Английский повар, ресторатор, телеведущий Джейми Оливер поделился в своем YouTube-канале лучшими рецептом настоящего нью-йоркского хот-дога, который станет точно вашим любимым и вы сможете с легкостью готовить его для своей семьи и гостей, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Хот-дог с сосиской и соусом из горчицы и кетчупа
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Ингредиенты:

  • оливковое масло – 1-2 ст. л.

  • готовые булки – 2-3 шт.

  • сосиски любые на ваш вкус – 2-3 шт.

  • бекон – 100 г

  • горчица – 2-3 ст. л.

  • кетчуп – 1-3 ст. л.

  • хлопья чили – 1 ст. л.

  • паприка – 1 ст. л.

  • лук-порей или любой сладкий лук – 1 шт.

  • листья салата – 1 пучок

  • коричневый сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Первым делом сделайте топинг: обжарьте бекон на сковороде до хрустящего и золотистого состояния, переложите его обязательно на бумажное полотенце, чтобы весь жир стек.

  2. Лук нарежьте очень тонкими слайсами и обжарьте на оливковом масле, в конце добавьте коричневый сахар, чтобы лук карамелизировался, хорошо перемешайте и жарьте, пока лук не потемнеет.

  3. Переложите его также на бумажное полотенце и так отставьте, чтобы жир стек.

  4. Сосиски хорошо обжарьте на гриле.

  5. Соус: смешайте горчицу, хлопья чили и паприку, перемешайте.

  6. Бекон порежьте очень мелко, добавьте лук и также пройдитесь по всему ножом и все перемешайте.

  7. Булки отправьте в духовку или микроволновому буквально на пару минут, так они станут мягкими.

  8. Разрежьте булки вдоль, положите лист салата, топинг, сосиску, снова топинг и все полейте соусом и сверху – кетчуп, накройте вторым куском булки и можно подавать.

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