Как приготовить идеальный шоколадный трайфл: советы Лизы Глинской
Трайфл – традиционный английский десерт в основе которого – бисквит, ягоды, шоколад, крем. Пусть вас не пугает то, что нужно сделать бисквит, ведь если все сделать по рецепту – он получится очень удачным.
Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале простым и очень вкусным рецептом шоколадного трайфла со взбитыми сливками, карамелью и ягодами. (чтобы посмотреть видео, доскоблите страницу до конца)
Ингредиенты для теста:
мука – 30 г
сахар – 30 г
яйца – 50 г
черный шоколад – 40 г
сливочное масло – 30 г
молоко – 30 мл
какао-порошок – 5 г
разрыхлитель – 2 г
соль – щепотка
Карамельный соус:
сахар – 100 г
жирные сливки – 180 мл
сливочное масло – 30 г
взбитые сливки – 300 мл
малина – 200 г
Способ приготовления:
В мисочке смешайте шоколад с молоком и сливочным маслом, отправьте в микроволновку или на водяную баню растапливаться.
Отдельно соедините муку, разрыхлитель, соль, какао-порошок и перемешайте.
Смешайте отдельно яйцо с сахаром, добавьте растопленный шоколад, перемешайте и добавьте муку с какао и разрыхлителем. Все тщательно перемешайте.
Разлейте получившуюся смесь в две формы и отправьте выпекаться в микроволновку на 3 минуты.
Карамельный соус: высыпьте сахар в сотейник, отправьте на огонь, ждите, пока он полностью расплавится и превратится в карамель.
В отдельном сотейнике хорошо прогрейте сливки.
Когда карамель станет коричневого цвета, добавьте горячие сливки и кусочек сливочного масла, перемешайте и снимите с огня, оставьте до полного охлаждения.
Готовый бисквит достаньте из форм, порвите на маленькие кусочки, чтобы он быстро остыл.
Взбейте хорошо сливки без сахара.
Можно собирать десерт: на дно стакана положите сливки, сверху – бисквит, карамель и малину.
Лучше всего десерт отправить на некоторое время в холодильник, так он будет еще вкуснее.
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