Как приготовить идеальный шоколадный трайфл: советы Лизы Глинской

Трайфл – традиционный английский десерт в основе которого – бисквит, ягоды, шоколад, крем. Пусть вас не пугает то, что нужно сделать бисквит, ведь если все сделать по рецепту – он получится очень удачным.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале простым и очень вкусным рецептом шоколадного трайфла со взбитыми сливками, карамелью и ягодами. (чтобы посмотреть видео, доскоблите страницу до конца)

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Ингредиенты для теста:

мука – 30 г

сахар – 30 г

яйца – 50 г

черный шоколад – 40 г

сливочное масло – 30 г

молоко – 30 мл

какао-порошок – 5 г

разрыхлитель – 2 г

соль – щепотка

Карамельный соус:

сахар – 100 г

жирные сливки – 180 мл

сливочное масло – 30 г

взбитые сливки – 300 мл

малина – 200 г

Способ приготовления:

В мисочке смешайте шоколад с молоком и сливочным маслом, отправьте в микроволновку или на водяную баню растапливаться. Отдельно соедините муку, разрыхлитель, соль, какао-порошок и перемешайте. Смешайте отдельно яйцо с сахаром, добавьте растопленный шоколад, перемешайте и добавьте муку с какао и разрыхлителем. Все тщательно перемешайте. Разлейте получившуюся смесь в две формы и отправьте выпекаться в микроволновку на 3 минуты. Карамельный соус: высыпьте сахар в сотейник, отправьте на огонь, ждите, пока он полностью расплавится и превратится в карамель. В отдельном сотейнике хорошо прогрейте сливки. Когда карамель станет коричневого цвета, добавьте горячие сливки и кусочек сливочного масла, перемешайте и снимите с огня, оставьте до полного охлаждения. Готовый бисквит достаньте из форм, порвите на маленькие кусочки, чтобы он быстро остыл. Взбейте хорошо сливки без сахара. Можно собирать десерт: на дно стакана положите сливки, сверху – бисквит, карамель и малину.

Лучше всего десерт отправить на некоторое время в холодильник, так он будет еще вкуснее.

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